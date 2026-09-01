Katherine Jones llevaba 18 meses preparando la boda de sus sueños en la Toscana, Italia, pero apenas una semana antes del gran día recibió una noticia que cambió completamente sus planes: su prometido decidió no casarse. Aunque quedó devastada por la ruptura, la empresaria británica tomó una decisión inesperada: no cancelaría la celebración y seguiría adelante acompañada por 30 de sus familiares y amigos más cercanos.

La ceremonia se organizó con mucha anticipación y, a solo siete días de la fecha, prácticamente todo estaba pagado y los invitados ya tenían sus vuelos reservados. Jones contó que pasó una noche sin poder dormir después de conocer la decisión de su entonces pareja, pero al día siguiente resolvió continuar con los planes.

“Estaba devastada, como cuando me lo dijo la noche anterior a que se tomara la decisión, pero estuve dando vueltas toda la noche y decidí en ese mismo momento: bueno, esto continúa, tiene que continuar. Faltan siete días, todo está pagado. Todos han reservado sus vuelos, así que no hay opción”, explicó durante una entrevista en el programa británico Good Morning Britain.

A pesar del dolor, decidió mantener la celebración y viajó a Italia con 30 de sus familiares y amigos más cercanos. (Foto: @kathjay89 / TikTok)

Una boda sin novio, pero con sus seres queridos

La mañana siguiente a la ruptura, Jones llamó a su madre y a su hermana para contarles lo ocurrido. Ellas se encargaron de informar a los invitados, aunque la decisión fue clara: la fiesta seguía en pie. La empresaria también explicó que los padres de su exprometido no asistieron porque su presencia habría sido un recordatorio constante de él durante un momento que ya era emocionalmente difícil.

“No, no vinieron. En serio, no tengo nada contra ellos, simplemente era que me habrían recordado a él y eso me habría afectado aún más. Así que dije: ‘Sigamos siendo nosotros’, por lo que solo estuvieron mis amigos y mi familia”, relató.

Jones, de 36 años y originaria de Liverpool, decidió incluso compartir parte de aquella experiencia en TikTok. Sus videos, grabados durante los días de la celebración, terminaron acumulando más de 20 millones de reproducciones en conjunto.

Sus videos del evento se volvieron virales en TikTok y acumularon más de 20 millones de reproducciones. (Foto: @kathjay89 / TikTok)

Sus videos de TikTok se hicieron virales

En una de las publicaciones, la británica aparece cantando en una iglesia al ritmo de “Where Is My Husband!” de Raye y bromea con que el novio no había llegado. En otra, se la ve bailando “Young Hearts Run Free”, de Candi Staton, mientras hace referencia a que había evitado un futuro divorcio.

Jones tampoco utilizó el vestido de novia que había elegido. Como nunca llegó a recogerlo, decidió ponerse su vestido de noche para el evento de tres días, que incluyó una cena, una ceremonia formal y una fiesta en la piscina.

Su madre y sus dos hermanas también participaron con discursos, aunque en lugar de hablar de la pareja, centraron sus palabras en la vida y la carrera de Jones.

“Simplemente me estaban elogiando mucho y tratando de hacerme sentir feliz”, explicó la empresaria en el programa británico. Además, al haber mucho más espacio disponible en el lugar de la celebración, pudo pasar por cada una de las mesas y compartir más tiempo con sus invitados.

Después de la experiencia, la empresaria tomó la decisión de mudarse a Italia. (Foto: @kathjay89 / TikTok)

“Dos cosas pueden ser ciertas a la vez”

A pesar de las sonrisas que aparecen en sus publicaciones, Jones dejó claro que la experiencia no fue completamente alegre. Cuando uno de los presentadores le preguntó cuánto de su felicidad era una apariencia, respondió: “Hay, ciertamente, una mezcla. Dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Estaba desconsolada y devastada. Estoy subiendo y bajando. Ayuda tener todo el apoyo alrededor”.

La empresaria reconoció que hubo momentos en los que lloró, pero también aseguró que pasó buena parte de aquellos días riéndose gracias a sus amigas, quienes además se encargaron de grabar los videos que posteriormente se hicieron virales.

“Ellas fueron las mejores”, afirmó, “no habría podido superarlo sin ellas”.

Sobre su exprometido, Jones también compartió una reflexión con cierto sentido del humor: “No creo que él se preguntara qué había perdido; creo que se preguntaba: ‘Dios mío, soy tan tímido, ¿por qué me ha hecho esto?’. Pero ¿por qué me hiciste esto a mí?”.

Su historia terminó trascendiendo las redes sociales y llegó incluso a las autoridades locales de la región italiana donde celebró el evento.

El alcalde de Val d’Orcia, localidad donde se encontraba el lugar de la boda, se puso en contacto con ella para invitarla a regresar. “Me dijeron: ‘¡Oh, vuelve a visitarnos!’. Y luego la gente decía: ‘Ven a mi viñedo, te daré una estancia gratis’”, contó Jones.

Tras lo ocurrido, la británica reveló que mudarse a Italia es una posibilidad no tan lejana de la realidad.