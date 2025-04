Tal vez ya hayas leído mi nombre en más de una ocasión en esta web, pues trabajo en el Grupo El Comercio desde hace casi una década, pero no vayas a creer que solo soy un periodista con el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP. También soy un coleccionista de figuras de ‘Dragon Ball’ y en esta ocasión te voy a hablar sobre las piezas que puedes utilizar para recrear la primera pelea de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’.

Han pasado ya varios años desde que entré al mundo del coleccionismo y déjame decirte que la experiencia ha sido muy satisfactoria para mí, ya que he podido aprender muchas cosas relacionadas al anime de mi infancia, así como también he tenido la fortuna de conocer grandes personas que comparten ese gusto por adquirir cosas que cada día aumentan más su valor y que tienen que ver con la creación de Akira Toriyama.

Te estaría engañando si te digo que sé todo sobre las figuras que existen de ‘Dragon Ball’. Por ello prefiero no mencionar eso. Cada día que pasa se aprende algo nuevo y eso no va a cambiar. Habiéndote comentado esto, entremos de lleno al tema de las figuras que puedes usar para recrear la primera pelea de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’.

¿Has escuchado hablar o has leído algo acerca de las S. H. Figuarts? No te preocupes si no sabes nada al respecto. Aquí estoy para contarte que S. H. Figuarts es una línea de figuras de acción articulables de alta calidad producidas por Bandai Spirits, específicamente por su división Tamashii Nations.

Las piezas de esa línea permiten a coleccionistas como yo poder articular a personajes con el fin de recrear distintas escenas, aprovechando ciertos accesorios que están incluidos en el empaque de la figura. Claro está, algunos se venden por separado. Afortunadamente, Bandai Spirits tiene los derechos de todo el universo de ‘Dragon Ball’ y por eso es que produce figuras tanto del mismo ‘Dragon Ball’, como de ‘Dragon Ball Z’, ‘Dragon Ball GT’ y ‘Dragon Ball Super’.

Las S. H. Figuarts que puedes usar para recrear la primera pelea de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’

Dicho ello, te cuento que tengo varias figuras de ‘Dragon Ball Z’ pertenecientes a la línea S. H. Figuarts, y para recrear la primera pelea de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ he utilizado dos piezas puntuales: la del ‘saiyajin’ criado en la Tierra haciendo el ‘Kaio-ken’ y la del ‘príncipe’ en su versión ‘scouter’. Tras acomodarlas bien, apoyándome en accesorios que se venden por separado, como parantes y rocas de plástico, pude recrear escenas impactantes, como la vez en que ‘Gokú’ le da un gran golpe en la barriga a ‘Vegeta’ y también la respuesta inmediata del guerrero más orgulloso al ver un descuido de su rival.

Estas S. H. Figuarts de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’, más los parantes y las rocas de Bandai, te permiten recrear la primera pelea de los personajes mencionados. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Como me pareció genial cómo quedaron esos momentos, tomé fotos y esas imágenes las compartí en la cuenta de Instagram de ‘Mi mundo con Z’ (@mimundoconz). Sí, esa es mi página dedicada al coleccionismo de figuras de ‘Dragon Ball’. Ojo que también tengo una cuenta de TikTok (@mimundoconz).

Como las S. H. Figuarts destacan por ser articulables, uno puede recrear distintas escenas con los personajes que se tengan de esa línea. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Seguro en este punto de la nota te estás preguntando cómo se puede recrear la parte en que ‘Vegeta’ se transforma en un ‘Ozaru’ y ataca a ‘Gokú’. Bueno, sobre eso te digo que si bien existe una S. H. Figuarts que te permite recrear ese momento, yo no cuento con esa pieza, pero sí con otra que es de la línea Ichiban Kuji de Banpresto.

Tranquilo(a) que si desconoces esa línea, te informo que es una lotería japonesa creada por la empresa Banpresto, que es conocida por su producción de figuras coleccionables. En esa lotería hay premios exclusivos de anime y manga. Los participantes compran un boleto y, de acuerdo al que obtienen, ganan un premio, que puede ser una figura, un accesorio u otro artículo de merchandising.

La Ichiban Kuji de ‘Vegeta Ozaru’ vs ‘Gokú’ haciendo la ‘Genkidama’

Ten en cuenta que las figuras de la línea Ichiban Kuji no son articulables. Vienen a ser estatuillas, y la que te digo de ‘Vegeta’ transformado en ‘Ozaru’ tiene un tamaño considerable. Como prueba de lo que te digo, te comparto una foto que también subí en la cuenta de Instagram de ‘Mi mundo con Z’. Sí, la pieza incluye a ‘Gokú’ haciendo la ‘Genkidama’, además de varias rocas que hacen que todo se vea increíble. El nivel de detalle es muy alto.

La figura de ‘Vegeta’ transformado en ‘Ozaru’ que viene con ‘Gokú’ haciendo la ‘Genkidama’. Esta pieza pertenece a la línea Ichiban Kuji de Banpresto. (Foto: @mimundoconz / Instagram) ×

Por supuesto que existen más figuras de ‘Gokú’ y ‘Vegeta’ que permiten recrear la primera pelea de estos personajes. Justamente, en el video que he dejado más abajo puedes ver dos que no te he mencionado anteriormente, pero que también pertenecen a la línea Ichiban Kuji de Banpresto. Una es del ‘príncipe’ haciendo una Luna artificial y la otra es del ‘saiyajin’ criado en la Tierra haciendo el ‘Kaio-ken’, pero ya con daño de batalla. Espero que disfrutes el clip. Ya en una próxima oportunidad te seguiré hablando sobre figuras de ‘Dragon Ball’. ¡Cuídate!