Después de vivir lo que muchos consideran una oportunidad única, una joven colombiana tomó una decisión que sorprendió a todos: renunció a su vida en Estados Unidos y decidió regresar a su país. Aunque había logrado establecerse como estudiante y trabajadora, explicó que su bienestar físico y emocional se vio afectado al punto de replantearse su futuro. “A veces rendirse no es fracasar”, reflexionó la joven, cuya historia se volvió viral en TikTok.

Mauren contó que su historia en Estados Unidos comenzó en 2023, cuando viajó con una visa J-1, destinada a programas de intercambio cultural. Ingresó al país a través de un programa que permite trabajar como niñera (au pair) mientras se realizan estudios.

“Fui au pair en Massachusetts por dos años y a los seis meses de llegar inicié un proceso de residencia permanente”, relató.

Inició un proceso para obtener la residencia permanente, pero su solicitud fue rechazada inesperadamente, lo que afectó su salud. (Foto: @malimamu20 / TikTok)

Como muchos migrantes, confesó que había imaginado una vida estable en Estados Unidos y soñaba con alcanzar el “sueño americano”. “Con ese plan en mente comencé a soñar la vida que quería construir allá y trabajé por cada meta que quería lograr”, recordó.

Por ello, inició el proceso para obtener su green card y mantenerse de manera legal en el país. Mientras esperaba una respuesta, solicitó también el cambio a estatus de estudiante.

Sin embargo, las cosas no sucedieron como esperaba. Cuando parecía que todo avanzaba positivamente, su solicitud sufrió un revés inesperado. “Solicité el estatus de estudiante mientras estaba en el proceso de la green card, pero justo un día antes de terminar el programa, ese proceso se cayó”, recordó.

Aunque obtuvo una visa de estudiante, decidió regresar a Colombia para recuperar su bienestar. (Foto: @malimamu20 / TikTok)

Aunque finalmente su visa de estudiante fue aprobada, el impacto emocional de haber perdido la oportunidad de obtener la residencia permanente fue profundo. Explicó que esa situación la llevó a reflexionar sobre su bienestar. “Mi salud física y mental ya no pueden sostener un sueño que no se sentía mío”, dijo.

Fue entonces cuando tomó la decisión de volver a su país. “Me llené de valentía y tomé una decisión difícil, pero necesaria”, expresó. Al volver, empezó a ver cambios positivos en su salud: “regresé a Colombia y en menos de dos meses me recuperé física y mentalmente”.

De vuelta en su país, su vida comenzó a mejorar. “Conseguí trabajo en mi profesión y además me gané una beca para continuar mis estudios de especialización”, relató.

Al volver, consiguió empleo en su profesión y obtuvo una beca, destacando que rendirse también puede significar comenzar de nuevo con propósito. (Foto: @malimamu20 / TikTok)

Hoy, se siente orgullosa de haber elegido empezar de nuevo.

La joven concluyó su testimonio con una emotiva reflexión: “A veces rendirse no es fracasar, sino simplemente elegir volver a empezar con propósito”.

Lo que debes saber sobre la visa J-1

La Visa J-1 es una visa de no-inmigrante para Estados Unidos creada para fomentar el intercambio cultural y educativo. Permite a ciudadanos extranjeros participar temporalmente en actividades patrocinadas, como estudios universitarios, investigación, programas de prácticas profesionales (trainee), campamentos de verano o el programa Au Pair. La visa busca que los participantes adquieran experiencia y conozcan la cultura estadounidense con la expectativa de que regresen a su país al finalizar el programa.

El trámite comienza al ser aceptado por una organización patrocinadora designada por el Departamento de Estado de EE. UU. Dicha entidad emite el documento clave: el Formulario DS-2019 (Certificado de Elegibilidad). El solicitante debe, además, tener un nivel de inglés suficiente, contar con recursos económicos y un seguro médico adecuado.

Con el DS-2019, el aspirante debe completar el Formulario DS-160 en línea y pagar las tasas migratorias correspondientes, incluida la tasa SEVIS. El proceso culmina al programar y asistir a una entrevista consular en la Embajada o Consulado de EE. UU., donde debe presentar la documentación y demostrar su elegibilidad y lazos con su país de origen.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!