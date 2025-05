Cuando Eldiara Doucette sintió por primera vez que algo no andaba bien, tenía apenas 19 años. Como a muchos jóvenes, no se le pasó por la cabeza que pudiera tratarse de algo serio. Era fácil pensar que el malestar tenía una explicación común: cansancio, estrés, tal vez una mala postura. Pero el tiempo terminó revelando una verdad mucho más compleja.

Hoy, Eldiara es conocida en TikTok como Bionic Barbie, y a sus 23 años, ha enfrentado un tipo de cáncer poco común que afecta a menos de 1,000 personas al año: el sarcoma sinovial, un cáncer de tejido blando que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.

En octubre de 2024, la enfermedad regresó por tercera vez, obligándola a someterse a una amputación por encima del codo de su brazo dominante. Desde entonces, ha decidido compartir su historia con miles de seguidores, alertando sobre los síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.

Hoy, Eldiara Doucette tiene 23 y comparte su historia en TikTok. | Crédito: Instagram semibionicbarbie ×

Entre los primeros avisos que le dio su cuerpo, Eldiara menciona un dolor persistente en una zona que no tenía razón para doler. “Era un dolor punzante en los dedos y las manos, y pensé que tal vez era el síndrome del túnel carpiano”, recuerda. No había una causa clara, pero el malestar no desaparecía. Con el tiempo, la incomodidad empeoró.

Ese dolor, explicó después, estaba siendo causado por un tumor que presionaba el nervio mediano en su codo, provocando que las sensaciones dolorosas se extendieran hasta la punta de sus dedos. Luego llegó la sensación de hormigueo y entumecimiento en lugares donde eso no debería ocurrir. A medida que el tumor crecía, la compresión nerviosa afectó su circulación, su sensibilidad e incluso su movilidad.

Eldiara Doucette enfrentó una tercera recaída en 2024. | Crédito: Instagram semibionicbarbie ×

Pero eso no fue todo. También empezó a notar una pérdida de peso repentina: 10 libras en un mes, sin haber hecho ningún cambio en su alimentación o rutina. “Fue dramático”, dijo.

Según Mayo Clinic, los tumores en tejidos blandos, como los sarcomas, suelen causar este tipo de sensaciones anómalas, sobre todo cuando afectan o comprimen nervios. En algunos casos, incluso liberan sustancias químicas que intensifican el dolor o causan otros síntomas más sutiles.

Miles siguen a Eldiara Doucette por su mensaje de conciencia y esperanza. | Crédito: Instagram semibionicbarbie ×

En el caso de Eldiara, el malestar físico terminó afectando su día a día. Perdió parte de la movilidad de su mano y enfrentó limitaciones importantes en tareas cotidianas. “El tipo de cáncer que tengo es sarcoma. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, en tejidos o huesos”, explicó en uno de sus videos más recientes.

Su mensaje es claro: presta atención a las señales de tu cuerpo, incluso si parecen insignificantes. “Si notas un bulto, aunque no duela, aunque parezca inofensivo, aunque solo sea visible pero no moleste… haz que lo revisen”, insistió.

“En el mejor de los casos, será algo benigno, como un lipoma. En el peor, puede ser algo más serio. Pero con los sarcomas, la detección temprana es clave. Si se trata a tiempo, las posibilidades de supervivencia son mucho mayores”.