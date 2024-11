Con solo 12 años, Auri Agramont, de McKinney, Texas, Estados Unidos, demostró que la valentía y el conocimiento pueden marcar la diferencia en momentos críticos. Después de tomar un curso de cuidado de niños, nunca imaginó que horas más tarde tendría que poner en práctica lo aprendido para salvar la vida de su hermana.

“Quería cuidar a más niños y quería tener una razón real para que confiaran en mí”, dijo Agramont a NBC 5 DFW.

El 2 de noviembre, Agramont participó en una clase de cuidado infantil organizada por el Departamento de Bomberos de McKinney. Esta capacitación está dirigida a jóvenes de entre 11 y 16 años y tiene como objetivo enseñar habilidades esenciales para la seguridad.

Agramont recibió la capacitación de Stop the Bleed o curso de control de hemorragias, aprendió RCP y la maniobra de Heimlich. Nunca se imaginó que apenas unas horas después, utilizó la maniobra para salvar la vida de su hermana de 8 años.

Auri Agramont y su hermana menor Suri.(Foto: Captura CBS TEXAS)

“Ella empezó a toser. No sabía que tenía un caramelo en la boca. Le pregunté: ‘¿Estás bien?’”, contó. “Se agachó para hacer el movimiento de toser, pero no salía el aire. Lo hizo de nuevo y me asusté y le pregunté: ‘Suri, ¿estás bien?’. Y no respondió”. Fue entonces cuando el instinto entró en acción.

El martes, el Ayuntamiento de McKinney reconoció a Agramont por salvar la vida de Suri utilizando la maniobra de Heimlich que aprendió en el curso. Sus padres, Paula Branez y Bruno Agramont, observaron con orgullo.

Auri Agramont recibió un reconocimiento del Ayuntamiento de McKinney por salvar la vida de Suri utilizando la maniobra de Heimlich que aprendió en el curso. (Foto: Captura CBS TEXAS)

Dijeron que a su hija le tomó tiempo procesar completamente la gravedad de su capacidad de pensar rápido. “Hay una razón por la que ella fue a esa clase ese día, y creo que Dios tiene un plan para nosotros y para todos. De repente, ella estaba allí en ese momento y sí, Suri está bien”, dijo Branez.

Esperan que su historia inspire a otros a formarse incluso a una edad temprana. “Es muy importante que los padres comprendan que lo pequeño que están haciendo ahora podría salvar la vida de cualquier persona”, afirmó Bruno Agramont.