Hay personas que nacen con habilidades impresionantes y Aaryan Shukla es una de ellas. Con apenas 14 años, este adolescente de Maharashtra, India, demostró que es ‘un elegido’. No por nada es considerado una “calculadora humana”. Debido a su capacidad para dar rápidamente resultados en problemas matemáticos, es el centro de atención y hace poco dio a conocer qué mantiene su cerebro ágil.

La mencionada revelación la hizo en una entrevista con los Guiness World Records. Según una nota publicada en la web de la citada fuente, él, en un solo día, rompió seis récords mundiales en matemáticas. Algo simplemente increíble. Digno de aplaudir.

Aaryan Shukla, debido a su gran capacidad, ha roto seis récords mundiales en matemáticas. (Foto: Guinness World Records / YouTube)

Para ser más precisos, Aaryan Shukla, de acuerdo a People, “tiene el récord del tiempo más rápido en sumar mentalmente 100 números de cuatro dígitos (30,9 segundos), el tiempo más rápido en sumar mentalmente 200 números de cuatro dígitos (1 minuto, 9,68 segundos), el tiempo más rápido en sumar mentalmente 50 números de cinco dígitos (18,71 segundos), el tiempo más rápido en dividir mentalmente un número de 20 dígitos por un conjunto de números de diez dígitos de 10 (5 minutos, 42 segundos), el tiempo más rápido en multiplicar mentalmente dos números de cinco dígitos de un conjunto de 10 (51,69 segundos) y el tiempo más rápido en multiplicar mentalmente dos números de ocho dígitos de un conjunto de 10 (2 minutos, 35,41 segundos)”. Una locura.

Aaryan Shukla es capaz de resolver problemas matemáticos complejos más rápido que un hombre ingresándolos en una calculadora. (Foto: Guinness World Records / YouTube)

Y todos esos reconocimientos son bien merecidos. Basta con ver el video compartido en YouTube por los Guiness World Records para llegar a esa conclusión. Y es que en ese clip se puede apreciar al adolescente respondiendo problemas matemáticos complejos más rápido que un hombre ingresándolos en una calculadora.

“La práctica diaria es uno de los aspectos importantes para prepararnos para las competiciones, […] así que practico unas 5-6 horas diarias”, aseguró en diálogo con los Guiness World Records. Pero, ¿qué pasa por su cabeza cuando tiene que resolver problemas matemáticos?

La importancia de estar relajado

“Muchas cosas en los cálculos mentales ocurren en un instante, por lo que no puedo decir qué pasa dentro de mi cabeza, […] simplemente lo hago de manera natural. Básicamente, es tan rápido que no puedes pensar, solo necesitas hacer los cálculos”, aseguró Aaryan Shukla, quien considera que “para mantener el equilibrio, es importante relajarse”.

“El yoga me ayuda a mantener la calma y la concentración”, precisó. Con respecto a lo que hace cuando no está resolviendo problemas matemáticos, él indicó que le gusta leer libros, sobre todo los de misterio y aventuras, jugar videojuegos y jugar al cricket. “También me encanta viajar y por cuestiones de cálculo mental […] ¡Viajo a muchos países!”, recalcó.

¿Qué opinan sus padres?

Los progenitores de Aaryan Shukla también hablaron con los Guiness World Records. En el caso de la madre, ella confesó que, desde pequeño, él “era muy bueno con los números. Disfrutaba estudiando y jugando con ellos. A los 6 años empezó con la práctica del cálculo mental, y era muy bueno, así que empezamos a investigar sobre ello. A los 8 años fuimos a una competición internacional y ganó medallas y trofeos, lo cual fue un gran logro”.

“En los últimos ocho años de su viaje ha logrado mucho, […] así que creo que no solo es trabajador y talentoso, sino que también está dotado por el destino para aprender tantas cosas a una edad tan temprana. Está disfrutando su viaje, eso es seguro”, manifestó su padre. ¿Qué próximas alegrías le dará a sus progenitores? Pronto lo sabremos.