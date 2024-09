Cuando era más joven, nunca pensó en que viviría en una casa rodante. Ahora con 23 años lo hace y es muy feliz porque le permite ahorrar bastante. Este es el caso de Hayley, una joven de California, Estados Unidos, que no deja de causar sensación en TikTok (su cuenta es @hayleyyerin) por el estilo de vida que posee.

Aunque muchas personas de su edad han optado por alquilar un departamento para ser independientes, la chica de esta historia se dio cuenta que si hacía eso iba a estar muy ajustada, por lo que prefirió estar mejor financieramente y ser feliz.

Al inicio, le daba vergüenza vivir en una casa rodante

“La verdad es que prefiero ahorrar que vivir en un apartamento”, recalcó Hayley, según The U.S. Sun. Pero al inicio no la pasó tan bien por su decisión. De acuerdo a la citada fuente, cuando recién empezaba a estar en su casa rodante, llegó a sentir vergüenza debido a que la gente le miraba raro. Esa situación ya cambió y ahora está muy agradecida por lo que tiene.

No vive sola en la casa rodante

En varios videos publicados en su cuenta de TikTok, ella ha informado que vive con su novio y su perro en la casa rodante, la cual es muy espaciosa. Esto último lo digo porque en alguna que otra grabación se aprecia que posee una gran sala de estar con un enorme sofá. Además, hay un refrigerador doble e incluso una isla de cocina.

Con respecto a la ubicación de la casa rodante, te comento que esta se ubica en un terreno familiar, por lo que Hayley no tiene que pagar para estacionarla y se siente segura. Eso es algo muy positivo para ella, ya que así ahorra bastante.

“Estoy muy agradecida de poder tener esta opción. Poder ahorrar y estar con mi perro y mi novio, y al mismo tiempo vivir literalmente al otro lado de la calle de mi madre y mi padrastro”, recalcó la joven. Cabe mencionar que muchos usuarios, luego de ver sus videos en TikTok, han asegurado que su casa rodante es más grande que muchos departamentos donde han vivido.

