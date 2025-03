Guadalupe Buye Peña o simplemente Lupita es una mujer nacida en Matamoros, Tamaulipas (México), que actualmente, a sus 62 años, siendo estilista profesional en la frontera, ha retomado su gran pasión: la lucha libre. Sí, no es broma. Luego de 8 años de haber anunciado su retiro, ‘La Sirenita’, como se le conoce en el mundo de las peleas en el cuadrilátero, está de regreso.

Lupita realmente es una leyenda de la lucha libre mexicana. Ella inició su carrera en ese mundo hace casi 50 años, desafiando las tradiciones de su tiempo. Debido a su gran talento para las peleas, llegó a ser campeona nacional y hasta alcanzó la fama internacional.

En una entrevista que le hizo Noticias Telemundo, de acuerdo a un video compartido en YouTube por el citado medio, la popular ‘Sirenita’ recordó con nostalgia y orgullo las etapas de su vida como luchadora, donde pudo abrir el camino para otras mujeres en un deporte que antiguamente se creía solo para hombres.

Lupita, tras su retiro de la lucha libre, estuvo ganándose la vida como estilista profesional. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

Ella ha vuelto al cuadrilátero y, de momento, no sabe por cuánto tiempo estará peleando en el ring. Lo concreto es que está preparada para dar y recibir golpes. Pero no creas que solo ha recibido ataques ahí. También en la vida misma y por eso la lucha fue y es su refugio.

‘La Sirenita’ inspiró a otras mujeres a ingresar a la lucha libre. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

“La lucha libre nunca me ha fallado”

“Yo siempre he dicho que la lucha es mi amiga, mi esposo y mi amante porque me han fallado mis parejas, pero la lucha libre nunca me ha fallado”, sostuvo ‘La Sirenita’, quien se ha casado cinco veces y, según sus palabras, la lucha ha sido una de las causas por las que no ha podido formar un hogar.

‘La Sirenita’ ha sido campeona nacional. Ella inició su carrera como luchadora hace casi 50 años. (Foto: Noticias Telemundo / YouTube)

“Mientras que el público lata al ritmo de mi corazón, yo voy a seguir luchando para ellos”, sentenció la mujer, que, si en caso no sabías, tiene un hijo que se convirtió en luchador profesional bajo el nombre de ‘Enigma’, informó Wikipedia.