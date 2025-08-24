La edad no es un impedimento para seguir haciendo actividades que nos generen mucha felicidad; después de todo, es un simple número. Esto lo puede corroborar Edward Kiziukiewicz, un residente de Nueva Jersey que, a sus 82 años, continúa trabajando como socorrista de aguas abiertas. Gracias a su dedicación, ha sido reconocido con un premio de los Récords Guinness .

Su carrera como salvavidas comenzó en 1960, cuando se desempeñaba en una piscina olímpica en Irvington. Su destacada labor le permitió que, en 1962, con tan solo 20 años, comenzara a trabajar como socorrista en aguas abiertas. A lo largo de los años, Edward se ha dedicado a su oficio en diversas playas, aunque actualmente labora en Bay Head.

Aunque es consciente que su edad no le permite esforzarse como antes, Edward está asumiendo el papel de mentor. En tiempos recientes, está instruyendo a los nuevos socorristas que desean comenzar esta fascinante aventura en las playas.

Pese a su avanzada edad, Edward ha demostrado estar en buenas condiciones físicas para ser salvavidas. (Crédito: CityNews / YouTube)

“A lo largo de los años, he aprendido que cuanto más proactivo seas, mejor te irá. Sigo intentando recalcarles a los niños que sientan conmigo que un salvavidas seco es un buen salvavidas. En otras palabras, ves lo que pasa frente a ti y tratas de evitar que la gente se meta en problemas”, declaró al medio NJ.com.

Un récord Guinness que parece imbatible

Edward ha conseguido el récord mundial de ser el socorrista de aguas abiertas más longevo (82), según Guinness World Records (GWR). Aunque las marcas están para ser superadas, parece poco probable que otro adulto mayor pueda arrebatarle este logro.

El protagonista de esta historia no se trata de un simple aficionado que quiere socorrer a la gente, pues ha demostrado mantener un buen estado físico para seguir cumpliendo estas funciones. Es más, es miembro de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA).

El hombre de avanzada edad también está enseñando a jóvenes que desean ser socorristas de aguas abiertas. (Crédito: CityNews / YouTube)

Posee el cargo de oficial de certificación nacional y es miembro del cuerpo de oficiales del Campeonato Nacional de Guardavidas de USLA. Edward es un claro ejemplo que es importante disfrutar cada pasión que realicemos, sin importar la edad.