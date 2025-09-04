Hay quienes disfrutan al máximo su día especial y están atentos a que su celular suene porque siempre reciben una llamada que los alegra y cuando esa persona fallece, la extrañan aún más por esos detalles tan valiosos. De seguro te ha pasado que alguno de tus abuelos o tíos mayores tiene esta tradición que valoras mucho y es también el caso de Frank y Marilyn Majni, dos adultos mayores que viven en Ohio y que cumplen rigurosamente su tradición de cantarle “Happy Birthday” a sus decenas de familiares y amigos. Con motivo de los 90 años de la mujer, su nieta Adeline Krotz planeó una sorpresa que salió mucho mejor que lo que esperaba. Aquí los detalles de cómo toda una comunidad de unió para darle un regalo inolvidable.

Estos abuelos llevan décadas llamando a más de 100 de sus seres queridos cada año para entonar el “Feliz Cumpleaños” y ponerle una cuota diferente a cada uno. Y es que cada llamada tiene un plus que puede ser un baile, frase o entonación distinta.

Una de esas llamadas realizadas desde su casa en Chardan, Ohio, fue publicada por su nieta Adeline Krotz en redes sociales y no tardó en volverse viral con casi 4 millones de vistas no solo por lo emocionante que resulta apreciar la alegría de ambos al felicitar a un amigo o familiar, sino porque escondía un deseo: poder sorprender a su abuela en su día especial.

Cientos de personas enviaron tarjetas para el 90 cumpleaños de Marilyn

“Despertarme a la mañana siguiente y ver toda la atención que estaba recibiendo me dejó absolutamente atónita”, narró la joven a NBC News.

Tras ver que la emoción de su abuela saludando a sus familiares se volvió tendencia, Adeline tuvo una idea para corresponderle el amor a su abuela por sus 90 años.

“Esta es la información para enviar la tarjeta de cumpleaños a mis abuelos”, narró en un video y la respuesta fue sorprendente: recibió decenas de cartas. “Esto es una locura”, dijo mientras contaba todas las que habían llegado a casa.

Marilyn Majni quedó muy sorprendida y feliz luego de recibir el regalo de todos los que vieron su video viral. (Foto: @akrotz / TikTok)

La cifra inicial aumentó con las horas y al final fueron cientos: “No es como si alguien simplemente hubiera firmado con su nombre. Literalmente están allí escribiendo párrafos tras párrafos sobre quiénes son y cuánto les afectó esto (...) literalmente iluminó la cara de mis abuelos, así que fue realmente genial poder presenciar su entusiasmo por alegrarle el día a alguien más. Pensar que ninguna de estas personas conocía a mis abuelos y querían bendecirlos tanto. Fue realmente revelador ver que el mundo tiene gente tan buena”, indicó.

Fue así que recibió más de 500 cartas desde los 50 estados de Estados Unidos y al menos 15 países. Todos hicieron que su abuela tuviera un cumpleaños aún más especial. “Esto vino de todas partes del mundo”, les dijo y la emoción y sorpresa de los abuelos fue extrema.

Marilyn Majni no dudó en guardar cada una en cajas especiales y crear una nueva lista de llamadas para su familia de TikTok que se unió para darle un cumpleaños más emocionante.