Una clienta recibió una inesperada y emotiva sorpresa en su restaurante de comida rápida favorito al cumplir 95 años. Se trata de Charmaine Blessman, quien ha sido una visitante habitual durante décadas de un McDonald’s en Hinsdale, Illinois. Para celebrar la ocasión, los empleados del local decidieron organizarle una fiesta especial. En un video, se puede ver cómo le sirven su comida mientras luce una banda que dice “95 & fabulous”, en medio de un ambiente lleno de alegría.

“Cumplir 95 años realmente es algo muy importante”, dijo la empleada Cynthia Murillo en conversación con NBC 5. “Todos nos unimos para hacerlo especial para ella. Uno de mis compañeros horneó el pastel. Charmaine es increíble”.

La celebración incluyó globos y un pastel decorado en tonos amarillo y blanco con la imagen de la homenajeada. Todo fue preparado para hacerla sentir querida en un lugar que frecuenta desde hace años.

Los empleados decoraron el lugar, le prepararon un pastel y celebraron junto a ella. (Foto: NBC Chicago / YouTube)

Curiosamente, el pedido favorito de Blessman no ha cambiado con el tiempo: dos hamburguesas con cebolla extra, papas fritas y una Coca-Cola Light o café. Es una tradición que disfruta cada vez que visita el restaurante.

“Pensé: ‘Dios mío, ¿qué está pasando aquí?’”, contó Blessman al recordar la sorpresa. “Todos me están sonriendo; ¿cómo no voy a sentirme bien? Amé a mi esposo y me gustaría que pudiera estar aquí con nosotros. Estuvimos juntos 62 años”.

La clienta es conocida por visitar el restaurante desde hace décadas y mantener su pedido favorito. (Foto: NBC Chicago / YouTube)

Su hija, Lee Antonio, explicó que la familia suele llevarla a ese mismo lugar cada año para su cumpleaños, ya que es su favorito. Además, destacó que los empleados siempre la reconocen cuando llega.

“Me encanta cocinar y me encanta estar con la gente”, expresó Blessman sobre su estilo de vida. “Me encantaría venir a McDonald’s”.

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