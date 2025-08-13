Lo que comenzó como un control rutinario en el Aeropuerto Internacional de Miami terminó con la detención de un pasajero cubano que viajaba hacia la isla. El incidente ocurrió el pasado 25 de julio durante una inspección secundaria de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Según testigos, el hombre fue apartado por los agentes y sometido a varias preguntas. “Estaba vestido completamente de rojo, incluso los zapatos. Tenía un pasaporte cubano y una green card. Se lo llevaron aparte y luego comenzaron a hacer preguntas sobre él”, relató una viajera que pidió mantener el anonimato, según el medio Martí Noticias.

Fue entonces cuando los inspectores hallaron algo inesperado dentro de su equipaje: un envase de Nesquik sabor fresa que, en lugar de polvo para preparar bebida, escondía un guante de goma azul con 64 balas de punta hueca en su interior.

Los agentes hallaron en el equipaje del detenido un envase de Nesquik sabor fresa. (Foto: @tsa / Instagram)

La TSA compartió el caso en redes sociales con un tono irónico: “Un envase de mezcla para bebida sabor fresa resultó ser más ‘bang-bang’ que una mezcla para el desayuno. En lugar de un dulce polvo nostálgico, encontraron un guante relleno con 64 balas de punta hueca enterradas en un recipiente de sabor frutal ficticio”.

Tras el hallazgo, intervinieron expertos en explosivos y se inició una investigación. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del pasajero.

De acuerdo con la TSA, las balas incautadas son de punta hueca, un tipo de munición que se expande al impactar y provoca mayor daño interno. Aunque es habitual en situaciones de defensa personal, su uso está limitado en conflictos armados por su alto poder lesivo.

El envase contenía un guante de goma azul con 64 balas de punta hueca, lo que provocó la intervención de expertos en explosivos. (Foto: @tsa / Instagram)

En un comunicado, la agencia recordó que este tipo de proyectiles no puede llevarse en el equipaje de mano.

Solo se permite transportarlos en el equipaje facturado, bajo normas estrictas: deben estar en cajas diseñadas para munición o en un estuche rígido junto a un arma descargada, y siempre declararse ante la aerolínea.

Además, recomiendan revisar las políticas de cada compañía y las leyes locales antes de viajar.

La TSA explicó que este tipo de munición, habitual en defensa personal pero restringida en conflictos armados, no está permitida en el equipaje de mano y solo puede transportarse en el equipaje facturado bajo normas estrictas. (Foto: @tsa / Instagram)

Qué permite y qué prohíbe la TSA llevar en el equipaje

En el equipaje de mano, la TSA prohíbe armas de fuego, explosivos y objetos punzocortantes grandes. Los líquidos, geles y aerosoles están limitados a envases de 100 ml (3.4 onzas) que deben caber en una bolsa de plástico de un litro. Las excepciones incluyen medicamentos y alimentos para bebés, que deben ser declarados.

En el equipaje documentado, puedes llevar herramientas, objetos cortantes y líquidos en cualquier tamaño; sin embargo, está prohibido transportar explosivos, gases comprimidos y materiales inflamables.

Una regla clave para la seguridad es que las baterías de litio sueltas, como las de repuesto o cargadores portátiles, no pueden ir en el equipaje documentado. Estas deben transportarse siempre en el equipaje de mano para evitar riesgos de incendio.

