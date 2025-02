Supo de inmediato qué era más importante. Max Castro es un hombre que trabaja en la concesionaria de autos Blasius de Attleboro en Massachusetts (Estados Unidos). Él, mientras estaba en medio de una venta, se percató que 4 niños habían caído al estanque de Lee que se encontraba helado. Como los menores estaban a punto de ahogarse, dejó de lado lo que estaba haciendo para ayudar a salvarlos.

“Le grité a uno de mis compañeros de trabajo: ‘Llamen al 911’. Y luego corrimos para ver. Mis clientes y yo. Y olvidémonos de la venta, no me importa la venta. Dije: ‘Salven a los niños, eso es todo’”, recordó el protagonista de esta historia en diálogo con CBS Boston, según un video compartido en YouTube por el medio.

El estanque helado se encuentra muy cerca de la concesionaria de autos Blasius. (Foto: CBS Boston / YouTube)

El hombre, para poder ser útil durante la situación, agarró unas escobas para nieve y, gracias a un gran esfuerzo en equipo, los 4 niños lograron salir del estanque. Por supuesto, sanos y salvos. Con respecto al tema de cómo es que los pequeños llegaron ahí, pues resulta que uno de ellos, al caminar por donde no debía, se cayó. En ese entonces, otro intentó sacarlo y acabó cayéndose. Los otros dos también trataron de ayudar, pero obtuvieron el mismo resultado. Al final, todos estuvieron dentro del agua.

Max Castro utilizó unas escobas para nieve para poder ayudar a los niños que cayeron al estanque helado. (Foto: CBS Boston / YouTube)

El hijo de Alex Heng fue uno de los niños que corrieron peligro. “Recibí una llamada de su teléfono celular alrededor de las tres y luego el bombero me habló y me dijo ‘tu hijo’, y comencé a entrar en pánico, ¿sabes?”, manifestó el hombre, que también fue entrevistado por la citada fuente. “Me siento muy bien porque Dios estaba allí arriba, cuidándolos a todos”, aseguró.

“Tengan cuidado con el clima”

Para que nadie pase por una experiencia similar, Max Castro no dudó en dar recomendaciones. “Tengan cuidado con el clima. No caminen sobre el hielo. No caminen por la orilla de ningún lago. Eviten esas situaciones porque pueden verse en problemas”, manifestó. Esperemos que las personas sigan sus consejos.