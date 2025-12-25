Un grupo de clientes habituales decidió darle una sorpresa inolvidable a una mesera tras enterarse de la reciente muerte de su esposo. El gesto ocurrió en un restaurante Skyline Chili de Clifton, Ohio, y terminó convirtiéndose en una muestra de solidaridad que conmovió a toda la comunidad.

Tammy Hammonds trabaja desde hace 30 años en ese local y el domingo 21 de diciembre llegó a su turno sin imaginar lo que iba a pasar.

Ese día, varios clientes regulares se reunieron para entregarle 27,000 dólares como ayuda en medio del difícil momento personal que atraviesa. “Este ha sido el momento más oscuro de mi vida. Hoy ellos trajeron la luz consigo”, dijo Tammy, según Fox 10.

La iniciativa fue impulsada por Kyle Zimmerman y Sam Bruchell, dos clientes que comenzaron a frecuentar el restaurante cuando eran estudiantes universitarios.

El gesto ocurrió después de que los clientes se enteraran del fallecimiento de su esposo por cáncer. (Foto: WCPO 9)

Ambos empezaron a recaudar fondos el 15 de diciembre, luego de enterarse de la muerte de Randy Hammonds, esposo de Tammy, quien falleció a causa de un cáncer de riñón.

Zimmerman contó que Randy “era un veterano de guerra herido y se encargaba del manejo de desechos peligrosos en nombre del gobierno de Estados Unidos”.

Aunque hoy viven en Nueva York y Chicago, Zimmerman y Bruchell recordaron que durante años visitaron el restaurante incluso cuatro veces por semana.

Con el tiempo, construyeron una relación cercana con Tammy, algo que Zimmerman describió como “un testimonio de quién es ella”.

Tras conocer la noticia, lanzó la recaudación y, en cuestión de horas, comenzaron a llegar miles de dólares en donaciones.

Tammy aseguró que siempre valoró el cariño de los clientes, pero nunca imaginó recibir una muestra de apoyo tan grande.

La iniciativa fue organizada por antiguos comensales que mantenían una relación cercana con ella desde hace años. (Foto: WCPO 9)

“Sabía el impacto que tenía en mí ser parte de sus vidas y verlos crecer. Nunca habría pensado que me quisieran tanto”, expresó.

“Que me demuestren el amor que sienten por mí ya es suficiente, pero lo que hicieron por mí es increíble”, agregó.

La mesera también tuvo palabras especiales para Zimmerman: “Siempre pensé que Kyle era mi pequeño ángel. Esta vez, vino acompañado de todo un ejército de ángeles”.

Además, expresó su deseo de que esta historia motive a otros a ser más solidarios: “Demuestren amor todos los días y sean felices con lo que hacen. A veces puede no parecer importante, pero ahora veo lo importante que fue”.

Adicional al gesto, se creó una campaña en GoFundMe para ayudarla a afrontar los gastos en medio de su duelo. (Foto: GoFundMe)

Como parte de la iniciativa, Zimmerman creó un GoFundMe el 20 de diciembre que ya ha recaudado 16,580 dólares.

En la descripción escribió que “cualquiera que conozca a Tammy sabe de su amabilidad, su calidez y la forma en que cuida a todos los que entran por la puerta”. Explicó que el objetivo es “ayudar a aliviar la carga financiera durante este período tan doloroso para que Tammy pueda concentrarse en su duelo, su recuperación y en cuidarse a sí misma”.

Skyline Chili, la cadena donde trabaja Tammy, fue fundada en 1949 en Cincinnati y hoy cuenta con más de 130 locales en Estados Unidos, la mayoría en Ohio.

