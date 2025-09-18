Luli Bertelotti, creadora de contenido conocida en las redes sociales como “Luli de los cruceros”, sorprendió a sus miles de seguidores con una noticia que nadie esperaba: decidió poner fin a su carrera en los barcos de Royal Caribbean, justo cuando había alcanzado su mayor reconocimiento profesional.

En un nuevo video de YouTube, contó que su decisión llegó en el momento en que la habían ascendido a photo manager, el puesto más alto en el área de fotografía a bordo.

Durante casi nueve años, la joven argentina compartió en redes su vida en el mar. Viajó por el mundo en algunos de los buques más impresionantes de la compañía, como el Icon of the Seas y el Quantum of the Seas, y creó una comunidad de más de 150 mil suscriptores que seguía con entusiasmo sus recorridos y la rutina de trabajo en alta mar.

En su video titulado “Trabajé en cruceros 9 años, me ascendieron, y renuncié”, Luli admitió que su anuncio podría sorprender a cualquiera: “Creo que esto será un balde de agua fría para muchos, pero llegar a esta decisión fue un proceso muy personal que recién ahora puedo compartir”.

En un video explicó que, aunque valora el reconocimiento, el nuevo puesto no reflejaba su esencia. (Foto: @lulideloscruceros / YouTube)

Aunque agradeció el ascenso y la oportunidad de liderar un equipo, confesó que el nuevo rol no la representaba por completo.

“A mí me ascendieron sin que yo lo pida. Me dieron un barco re bueno y con un itinerario genial, y fue como ‘Wow, es como que ahora que lo dejé de buscar (…) no sé, pero ya no lo quiero’”, relató. “Me hizo muy feliz y me encantó. Siento que es perfecto porque termino esta etapa de mi vida habiendo llegado a lo más alto”.

La idea de cerrar esta etapa cobró fuerza tras varios momentos familiares que la marcaron. Luli recordó especialmente el cumpleaños número cinco de su sobrina: “Yo quería estar ahí, con ellos, me perdí un montón de momentos familiares”, dijo.

Lo mismo ocurrió cuando su hermano cumplió 18 años y ella solo pudo conectarse por videollamada mientras estaba sola en su cabina.

Momentos familiares que se perdió la llevaron a querer una vida más estable y alejada del mar. (Foto referencial: Freepik)

“En ese momento yo me acuerdo que dije ‘No, yo no puedo estar en una mitad de pantalla mientras todos ellos están ahí’”, contó.

Esos episodios se convirtieron en un punto de quiebre. Empezó a reflexionar sobre lo que realmente quería: una vida más estable, con tiempo para su familia, la posibilidad de tener hobbies y un sentido de pertenencia que echaba de menos.

También reconoció que su cargo de photo manager exigía un perfil formal que no encajaba con la versión más auténtica de sí misma que muestra en YouTube.

Hoy, Luli planea diversificar el contenido de su canal, manteniendo los cruceros como tema pero sumando nuevos proyectos.

Hoy, lejos del mar, la joven planea diversificar su canal de YouTube con nuevos destinos y proyectos desde Buenos Aires. (Foto referencial: Freepik)

“Encarar nuevos proyectos, que obviamente incluirán cruceros y los incluirá a ustedes también, ya que quiero mostrarles todo, así que espero que se queden para ver cómo sigue esto”, anticipó.

Hoy, establecida en Buenos Aires, piensa dedicar tiempo a su familia y a lugares que significan mucho para ella.

“Yo nací en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y voy a visitar a mi familia. Tengo muchos recuerdos en ese lugar, entonces me gustaría hacer videos para que conozcan mi tierra natal”, comentó.

También sueña con grabar en Necochea, otro sitio especial en su historia personal.

Ahora, lejos del mar, Luli inicia una nueva etapa en donde ella es quien decide su ritmo de vida.

