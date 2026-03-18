La comunidad de Huntington Beach, en el sur de California, se unió para realizar una ceremonia muy especial luego de que un entrenador local fuera diagnosticado con cáncer terminal. El objetivo era que pudiera ver a su hija de 18 años graduarse de la secundaria antes de que fuera demasiado tarde. El evento se llevó a cabo el lunes 16 de marzo en un parque, donde Abbi Kerwin recibió su diploma de manos de su padre, Bill Kerwin, en una ceremonia adelantada. La joven destacó lo importante que fue ese momento para ella.

“Esto fue muy significativo para mí, y realmente me mostró lo emocional que ha sido este proceso para mí”, dijo Abbi a KTLA tras recibir su diploma. “Sentí que di un gran paso, sabiendo que en toda mi vida después de esto recibí mi diploma de mi papá”.

Bill trabajó como entrenador deportivo juvenil en el distrito escolar de Huntington Beach hasta que recientemente fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 4. Menos de dos meses después, los médicos decidieron suspender su tratamiento, según el medio citado.

Un entrenador en California con cáncer terminal pudo cumplir su deseo de ver graduarse a su hija gracias a una ceremonia especial organizada por su comunidad. (Foto: CBS LA / YouTube)

“Realmente recibimos la noticia en las últimas 72 horas de que la situación no se veía bien y que el tratamiento se detuvo”, explicó Janet Nguyen, supervisora del condado de Orange, a KCAL. “Todos se unieron desde la ciudad, la junta escolar, vecinos, amigos y familia”.

Decenas de personas asistieron a la ceremonia, incluyendo autoridades escolares como el director y el superintendente, quienes quisieron acompañar a la familia en este momento tan emotivo. Durante el evento, Abbi no soltó la mano de su padre mientras subía al escenario.

“Este no es nuestro evento tradicional”, dijo el director Danny Morris ante los presentes. “Pero es igual de real, igual de importante y, en muchos sentidos, más significativo”.

Familiares, autoridades escolares y vecinos participaron en el homenaje.(Foto: CBS LA / YouTube)

En medio de la ceremonia, Abbi le dedicó unas palabras a su padre: “Te amo muchísimo, eres el mejor hombre que he conocido. Estoy muy orgullosa de recibir mi diploma de ti”.

Por su parte, Bill expresó su orgullo por su hija y aseguró que ella tiene un gran futuro, ya que sueña con convertirse en enfermera.

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