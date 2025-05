Un piloto con décadas de experiencia ha compartido una habilidad inesperada que, según él, define a un buen capitán, y no tiene nada que ver con saber volar. Steve Schreiber, de 63 años, originario de Nueva Orleans (EE. UU.), ha pasado 26 años volando y 11 de ellos como capitán, acumulando 5.860 horas en el aire en 60 tipos de aviones diferentes.

Conocido en redes sociales como Capitán Steve, este ex oficial de la Marina de los Estados Unidos comparte consejos sobre seguridad aérea en su cuenta de TikTok, donde ya tiene más de 370.000 seguidores.

Recientemente, publicó un video que se volvió viral donde habló de una habilidad poco mencionada pero clave para cualquier capitán: saber construir una buena relación con su copiloto. Para Schreiber, esta capacidad de conectar y mantener una conversación durante el vuelo puede marcar una gran diferencia en la experiencia a bordo.

Steve Schreiber, piloto con décadas de experiencia, compartió una habilidad inesperada que, según él, define a un buen capitán. (Foto: @captainsteeeve / TikTok) ×

En el video, también mencionó que no puede leer nada mientras vuela, a menos que esté relacionado directamente con el avión o con temas de aviación. Aun así, más allá de la atención al vuelo, destacó lo importante que es mantener un buen diálogo con el copiloto para que todo funcione mejor.

“Desde averiguar de dónde es el otro, pasando por contar historias sobre nuestras familias, hasta descubrir intereses y aficiones, tener una conversación natural es clave”, explicó. Recordó que, cuando fue entrevistado por primera vez en su aerolínea, hablaron con él solo durante 20 minutos y no le hicieron muchas preguntas técnicas.

“Al principio me quedé rascándome la cabeza”, contó. “Pero luego me di cuenta de que ya me habían considerado apto y lo que querían era ver si podía mantener una buena conversación durante un tiempo largo”.

Conocido en redes sociales como Capitán Steve, este ex oficial de la Marina de los Estados Unidos comparte consejos sobre seguridad aérea en su cuenta de TikTok. (Foto referencial: Freepik) ×

Y añadió: “Es una parte importante del trabajo. Te sorprendería saber cuánta gente no puede mantener una conversación durante mucho tiempo. Aprecio a mis copilotos cuando entablamos una buena conversación sobre cualquier tema: hace que el vuelo pase mucho más rápido”.

El video despertó curiosidad entre los usuarios. Más de 190 personas comentaron, haciendo preguntas sobre lo que puede pasar en cabina si la relación entre los pilotos no es buena. Uno preguntó si alguna vez le tocó volar con un copiloto con el que no se llevaba bien. Otro quiso saber qué tan incómodo puede ser volar con alguien que tiene opiniones políticas muy distintas. “¿Aparte de lo relacionado con el vuelo, hay silencio total?”, preguntó.

Incluso, un ex piloto recordó lo mucho que disfrutaba las charlas durante las misiones en el extranjero. Otro usuario confesó: “Eso no lo sabía, y yo, sólo por eso, sería un pésimo piloto de avión”.