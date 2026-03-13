Un jubilado de 78 años de Tennessee que tuvo que volver a trabajar como conductor de DoorDash para poder pagar medicamentos junto a su esposa desempleada se volvió viral en redes sociales. La historia de Richard Pulley conmovió a miles de personas y terminó provocando una ola de solidaridad que reunió casi medio millón de dólares para ayudar a la pareja. Todo comenzó cuando una cámara de seguridad grabó al hombre mientras intentaba entregar un pedido de Starbucks en la casa de Brittany Smith en la ciudad de Manchester, la mañana del martes.

En las imágenes se ve a Pulley caminar lentamente por el sendero hasta la vivienda y detenerse por un momento frente a los escalones antes de subir al porche.

Tras recuperar el equilibrio, el conductor logró agacharse con cuidado para dejar el pedido poco antes de las 11 de la mañana. El video fue compartido por Smith en TikTok y rápidamente se volvió viral, generando comentarios de usuarios que se mostraron conmovidos al ver el esfuerzo del repartidor para completar su trabajo.

Tras conocer su historia, una mujer decidió iniciar una campaña de recaudación para ayudarlo a regresar a la jubilación. (Foto: @savetheweens931 / TikTok)

Después de ver las imágenes, Smith decidió encontrar al hombre al que llamó “Richard, el repartidor de Starbucks”. En pocas horas, usuarios de internet lograron identificarlo como Richard Pulley. El hombre explicó que él y su esposa, Brenda, llevan más de un año realizando entregas de DoorDash juntos después de que ella perdiera su empleo.

“Cuando superas los 70 años, no hay precisamente una fila de personas esperando para contratarte”, dijo Brenda a WSMV. “Con un solo ingreso en la familia, tienes que seguir adelante… Al perder eso, tuvimos que buscar otra forma de compensarlo”, agregó Pulley.

Conmovida por la historia, Smith decidió crear una campaña en GoFundMe para ayudar a la pareja a regresar a la jubilación. Para la mañana del viernes, la iniciativa ya había superado los 500.000 dólares gracias a las donaciones de miles de personas.

Conmovida, Brittany Smith decidió crear una campaña para que los usuarios pudieran donar dinero. (Foto: WSMV 4 Nashville / YouTube)

La pareja, que lleva más de 56 años de matrimonio, se mostró sorprendida por la generosidad de los desconocidos cuando Smith se reunió con ellos para mostrarles la recaudación.

“Es realmente difícil creer que haya tantas personas tan generosas intentando ayudarnos… personas que ni siquiera nos conocen. Agradecemos a cada una de ellas… nos está quitando mucha presión… y está haciendo que la vida vuelva a ser llevadera”, dijo Pulley.

Brenda también habló sobre los gastos médicos que enfrentan cada año: “A veces miras todas las cosas que tienes que pagar… porque si no lo haces, terminarás en el hospital… con algo incluso más caro que eso”.

La pareja, casada desde hace más de cinco décadas, dijo sentirse sorprendida y agradecida por la generosidad de desconocidos. (Foto: WSMV 4 Nashville / YouTube)

La pareja también agradeció a Smith por haberse tomado el tiempo de buscarlos después de la entrega que cambió sus vidas.

“Ella es increíble. No puedo creer que alguien pueda ser tan considerado como para hacer esto por nosotros”, expresó Brenda.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí