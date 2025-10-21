Un vuelo de American Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Nebraska poco después de despegar, luego de que los pilotos temieran que alguien intentaba entrar por la fuerza a la cabina para secuestrar el avión. Todo ocurrió cuando los asistentes de vuelo comenzaron a golpear la puerta de la cabina para comunicarse con la tripulación.

El vuelo 6469 de American Airlines despegó el lunes por la noche desde Omaha con destino a Los Ángeles, pero regresó de manera abrupta al aeropuerto menos de 40 minutos después del despegue. Según la aerolínea, el incidente se originó por una falla técnica en el sistema de intercomunicación del avión.

Debido a este fallo, los pilotos dejaron de recibir comunicación desde la cabina de pasajeros y solo escuchaban un sonido de estática. En ese momento, interpretaron que había una amenaza a bordo cuando escucharon golpes fuertes provenientes de la puerta de la cabina.

Los pilotos escucharon estática y, al no poder establecer contacto, pensaron que alguien intentaba irrumpir en la cabina. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

Ante el temor de un posible intento de secuestro, los pilotos decidieron girar la aeronave y declararon una emergencia.

El avión, operado por SkyWest, aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto Eppley Airfield de Omaha.

“La aeronave aterrizó de forma segura alrededor de las 7:45 p.m. luego de que el piloto no pudiera contactar a la tripulación de cabina”, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los asistentes de vuelo golpeaban la puerta para advertir del problema técnico, lo que causó el malentendido. (Foto referencial: Pixabay)

“Después del aterrizaje, se determinó que había un problema con el sistema de comunicación interna y la tripulación estaba golpeando la puerta de la cabina”.

Videos grabados por pasajeros mostraron a agentes de seguridad abordando el avión inmediatamente después del aterrizaje. Una vez aclarado el malentendido, el capitán se dirigió a los pasajeros para explicar lo sucedido.

El avión aterrizó sin incidentes y el capitán se disculpó con los pasajeros tras aclarar la situación. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

“No estábamos seguros si algo estaba ocurriendo con el avión, por eso regresamos”, dijo el capitán a través del intercomunicador.

“Va a tomar un poco de tiempo. Tenemos que averiguar qué está pasando”, agregó.

Motivos que pueden originar un aterrizaje de emergencia

Fallo de motor: Pérdida total o parcial de potencia en uno o más motores.

Fuego o humo: Incendio en cabina, motor, bodega o cualquier otra parte del avión.

Problemas estructurales: Daño grave en alas, fuselaje o superficies de control.

Fallo hidráulico/eléctrico: Pérdida de sistemas esenciales para operar el avión (controles, tren de aterrizaje, flaps).

Despresurización: Pérdida rápida o gradual de la presión de la cabina a gran altura.

Emergencia médica grave: Pasajero o tripulante con una condición crítica que requiere atención inmediata en tierra.

Clima extremo: Condiciones meteorológicas peligrosas (tormentas severas, cizalladura) que impiden continuar el vuelo.

Escasez de combustible: Nivel crítico de combustible, obligando a aterrizar antes de lo previsto.

