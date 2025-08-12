En mayo de este año, las autoridades hallaron restos humanos dentro de una bota de senderismo en la orilla de Fish Lake, un lago ubicado en la región de Fishlake/Meseta sur de Wasatch, en el centro-sur de Utah. Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Sevier, estos restos corresponden a un hombre que había desaparecido en 1997.

Los investigadores descubrieron que la bota había sido fabricada en 1996 y vendida únicamente durante ese año. Este dato fue clave para relacionarla con un caso sin resolver que ocurrió en septiembre de 1997.

La víctima fue identificada como David White. Según el sheriff, White planeaba ir a pescar con unos amigos y había alquilado una habitación de hotel cerca del lago; sin embargo, cuando los planes se cancelaron, decidió salir a pescar solo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Sevier confirmó que pertenecían a un hombre desaparecido desde 1997. (Foto referencial: Freepik)

Días después, su embarcación apareció navegando sola por el lago, sin nadie a bordo. “Un zapato y un sombrero fueron encontrados flotando en el agua, lo que daba una posible indicación de dónde se creía que White había caído. No hubo testigos en ese momento. Todo esto fue un misterio hasta ahora”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

La búsqueda original duró cinco días, pero en ese momento no se encontró más evidencia. “Este caso ha estado en la mente de cada uno de los miembros de búsqueda y rescate que participaron hace 28 años. Es bueno finalmente tener algo de cierre para la familia y los rescatistas”, declaró el sheriff Nathan Curtis.

El hallazgo se produjo tras casi tres décadas de búsqueda sin resultados. (Foto referencial: Freepik)

Según ABC News, el equipo del médico forense pidió tomar muestras de ADN del pie hallado y de una hija de White. Las pruebas fueron enviadas a Bode Cellmark Forensics, donde se confirmó una coincidencia parental con un 99.9994% de certeza.

Finalmente, la hija de White, Stefanie Bennett, expresó: “Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a la Oficina del Sheriff del Condado de Sevier, SAR’s, el sargento detective Pearson, el sargento detective Larsen, el sheriff Curtis y Gary (Moulton) de Fishlake Lodge por su increíble apoyo y esfuerzos incansables. También estamos profundamente agradecidos con la persona y su perro que encontraron la bota; sin ellos, no estaríamos donde estamos hoy”.

Con esto, las autoridades finalmente resolvieron el caso del pescador perdido en la zona. (Foto referencial: fsHH / Pixabay)

