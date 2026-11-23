Cada 22 de noviembre, Duncan McQueen va al Cine Texas como parte de su peregrinación por los lugares relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas.

Pero nunca consigue sentarse en su butaca más emblemática: la que ocupaba el presunto autor del magnicidio, Lee Harvey Oswald, cuando la policía lo detuvo.

“Siempre llego demasiado tarde y ya hay alguien sentado allí”, dijo a la AFP.

Ubicado en el bohemio barrio de Oak Cliff, en Dallas, el Cine Texas quedó ligado al trágico episodio debido al arresto, muy difundido por los medios, ocurrido poco después de que la caravana presidencial fuera atacada a tiros cerca de allí.

El cine abraza cada año esa conexión con el “Día JFK”, una cápsula del tiempo que marca el sombrío aniversario.

“Ese día, de alguna manera, conmemoramos lo que ocurrió aquí”, dijo a la AFP Barak Epstein, operador del Cine Texas.

En un intento por preservar este capítulo de la historia estadounidense y del cine, la sala proyecta el único fragmento conservado de “War Is Hell” y “Cry of Battle”.

Las dos películas estaban en la cartelera aquel día, y que probablemente habrían sido olvidadas de no ser porque quedaron inmortalizadas en fotografías y grabaciones de video.

La doble función arranca a las 13H20 (19H20 GMT), unos minutos antes de la hora en que Oswald entró al cine para esconderse.

Antes se exhibe un video en el que Johnny Brewer, el hombre que en 1963 le dijo a la policía dónde estaba Oswald, le advierte al público sobre los riesgos de entrar a la sala sin pagar.

“Real”

El Cine Texas, que data de 1931, es parada obligada en los recorridos turísticos que recrean la jornada que conmocionó a Estados Unidos.

Está a poco más de un kilómetro de la Calle Elm, donde dos equis blancas en el asfalto señalan el lugar donde Kennedy fue abatido, y donde decenas de personas se reunieron el domingo para rendirle homenaje en el 63º aniversario de su muerte.

El histórico edificio ha atravesado varias modificaciones, explicó Epstein durante una visita guiada por sus dos salas.

Según Epstein, las fotografías tomadas aquel día permiten identificar, “en teoría”, tanto la segunda como la quinta butaca de la fila S como la de Oswald.

Pero entre los aficionados a la historia, la quinta butaca parece haberse impuesto como la auténtica.

“Es simbólico”, dijo Richard Pruett, de 71 años, quien junto a su hijo aguardaba a que abrieran las puertas del cine.

“Es una sensación rara porque lo hace mucho más real”, señaló Pruett. “Antes tenía que imaginármelo todo o depender de las películas. Ahora lo podemos ver”.

Historia viva

Pruett elogió la conservación de la sala luego de años de dificultades vinculadas al auge de las plataformas de streaming, la pandemia y la competencia de las grandes cadenas cinematográficas.

“Hoy vemos la misma película que Oswald estaba viendo cuando fue arrestado, y además, a la misma hora que hace 63 años”, dijo.

“Y, lo más sorprendente, al mismo precio que hace 63 años”, agregó.

Las entradass cuestan 90 centavos de dólar, como en 1963, y se compran en la taquilla original, en la parte frontal del edificio, exactamente igual a como lo hacían los espectadores de la época.

El Texas Theatre aparece en cintas como “JFK”, de Oliver Stone, quien ocupó el mismo asiento durante la proyección de su filme en el aniversario de 2024.

También figura en la nueva película “November 1963”, que recrea el asesinato desde la perspectiva de la mafia y que, como parte de la programación especial, se estrenó allí el sábado a sala llena y en presencia de su director, Roland Joffé.

“Lo hermoso aquí es que este cine (...) tiene su propia historia, lo que lo hace aún más extraordinario”, comentó a AFP el dos veces nominado al Óscar.

Proyectar la cinta en esta sala, aseguró Joffé a la audiencia, “resume en cierto modo la metáfora que recorre toda la película”.

“Porque de repente nos damos cuenta de que la historia no ha desaparecido. Simplemente formamos parte de ella, en un escenario ligeramente diferente, y por eso sigue completamente viva”, afirmó.

“Y sé que en Dallas está muy viva”.