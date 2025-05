Natalie Beeson es una enfermera de urgencias estadounidense que, como muchas personas en su profesión, ha visto cosas que pueden resultar impactantes para cualquiera. Está acostumbrada a lidiar con situaciones de alto estrés y emergencias médicas complicadas.

“Puedo aguantar problemas cardiacos todo el día”, contó en una entrevista con el New York Post; sin embargo, hay algo que definitivamente no tolera.

“Lo que más miedo me da como enfermera de urgencias es, sin duda, la cantidad de insectos vivos que se meten en los oídos de la gente”, dijo en un video que compartió en TikTok.

Lo que más le aterra no son los infartos ni los huesos rotos, sino algo mucho más pequeño. (Foto: @nataliexelise) ×

Precisamente, ese temor se volvió real cuando, en solo una semana, atendió a dos pacientes con este mismo problema. “Solo esta semana he tenido dos pacientes con insectos en los oídos y, estadísticamente hablando, eso no me encanta”, añadió.

Cuando ocurre esto, el procedimiento suele ser aplicar una crema anestésica llamada lidocaína para adormecer al insecto y lograr que salga por sí solo. “En estos casos, el objetivo principal es matar al insecto, para lo cual muchos médicos optan por utilizar lidocaína”, explicó.

Beeson recordó uno de esos momentos que no puede olvidar: “Al paciente que tuve la semana pasada le salió un insecto de la oreja después de sumergirla en lidocaína. El profesional se la quitó tranquilamente de la cara y la tiró a la basura. Salí corriendo de urgencias con la bolsa de basura llena de insectos”.

La enfermera asegura que los casos de pacientes con insectos en los oídos son más comunes de lo que parece. (Foto referencial: Freepik) ×

Aunque no suele causar dolor físico, la experiencia es muy perturbadora. “El paciente sabía que el insecto se había metido en su oído y podía oírla y sentirla moviéndose”, dijo Beeson. “Como es lógico, fue muy angustioso. Aunque no manifestaron ningún dolor significativo, sí que sentían un malestar y una angustia psicológica evidentes”.

También existe un riesgo real de lesión o infección. “El conducto auditivo tiene una piel muy fina: si un insecto se rasca, puede causar dolor o inflamación”, señaló.

Ante la presencia de insectos en el canal auditivo, lo que se usa es lidocaína, un anestésico en crema que se aplica en el oído para matar al insecto y que pueda salir por sí solo. (Foto referencial: Freepik) ×

Aunque parezca algo raro o aislado, no lo es tanto. Casos similares se han reportado en distintos lugares del mundo según el medio citado.

En Nueva Zelanda, por ejemplo, un hombre pasó tres días con una cucaracha viva en el oído después de nadar. En China, los médicos encontraron una docena de estos insectos incubando en el oído de un paciente. Y en Florida, una mujer descubrió que tenía una en el oído desde que se acostó a dormir.

Qué hacer si se te mete algo en el oído

Mayo Clinic indica que la presencia de un objeto extraño en el oído, aunque común, requiere atención cuidadosa para evitar daños. Intentar remover el objeto por cuenta propia, especialmente si está profundamente alojado o es afilado, puede empujarlo más adentro o lesionar el canal auditivo o el tímpano. Por lo tanto, recomiendan buscar ayuda médica si no se puede extraer el objeto fácilmente o si se experimenta dolor, sangrado, pérdida de audición o secreción del oído.

Los profesionales de la salud suelen utilizar técnicas e instrumentos específicos para remover el objeto de manera segura, como pinzas pequeñas, irrigación con agua o succión. Es fundamental evitar el uso de hisopos de algodón u otros objetos para intentar sacar el cuerpo extraño, ya que esto a menudo empeora la situación.