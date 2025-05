Una influencer estadounidense perdió su empleo y fue expulsada de sus clases de pilates tras publicar un video que muchos calificaron como humillante para las personas con sobrepeso.

En el clip, que ya ha sido eliminado, Monica, una mujer de Texas, afirmó: “Si pesas 90 kg, no deberías estar en una clase de pilates”. Y no solo, pues también dijo: “Y no deberían permitirte ser instructora de pilates si tienes barriga”.

El video generó una ola de críticas en redes sociales, donde fue compartido miles de veces por usuarios indignados que la llamaron “patética” y “desagradable”.

Ante la gran controversia generada por sus palabras, Monica grabó un nuevo video pidiendo disculpas, el cual fue visto más de 1,4 millones de veces. En el clip, reveló que había sido despedida de su trabajo en Stone Ridge Dental, en San Antonio.

Monica, identificada en redes sociales como Succulent Addict, dijo que las personas con sobrepeso tampoco deberían ser instructores de pilates. (Foto: @succulentaddict8 / TikTok) ×

“Quería venir aquí y disculparme por mis últimos vídeos, eran desagradables”, comenzó diciendo. “Creo que la razón por la que los publiqué fue porque hay algunas inseguridades en mí y algo de odio hacia mí misma, pero mi membresía [de pilates] fue revocada y me dijeron que no volviera a trabajar. Me siento tan mal. Es tan tóxico y lo siento”.

Durante la grabación, Monica rompe en llanto y dice que “necesita ir a terapia y a la iglesia”. Finalmente, concluye: “Así que de todos modos, espero que todos puedan perdonarme y superar ese desagradable post”.

Sin embargo, muchos no quedaron convencidos con su disculpa. “Parece que solo lo sientes porque te han despedido”, comentó una usuaria. “La disculpa menos arrepentida que he oído nunca”, escribió otra.

Días después, publicó un video en el que pedía perdón por sus palabras, revelando que había perdido su empleo. (Foto: @succulentaddict8 / TikTok) ×

Una instructora de pilates respondió: “Tengo barriga por la piel flácida del embarazo y voy al gimnasio”. Otra mujer añadió: “Por eso hago pilates en casa, por gente como esta. La cantidad de odio que reciben las mujeres de tallas grandes es ridícula e innecesaria. Simplemente existimos como tú”.

El escándalo ocurrió en medio de una polémica más amplia en TikTok, relacionada con un filtro de inteligencia artificial que modifica el cuerpo de los usuarios para hacerlos parecer “más gorditos” o “más delgados”.

Muchos videos mostraban a mujeres delgadas usando el filtro en tono de burla, lo que generó acusaciones de body-shaming. Aunque TikTok ya eliminó el filtro, algunos usuarios creen que el daño ya está hecho.