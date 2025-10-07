Cuando Lili empacó sus maletas rumbo a Estados Unidos, sentía que estaba dando el paso más importante de su vida. Ella soñaba con trabajar como enfermera en Nueva York, recorrer sus calles llenas de luces y vivir el llamado “sueño americano”; sin embargo, lo que encontró al llegar fue muy distinto a lo que imaginaba.

La joven colombiana contó en TikTok que, aunque logró establecerse y conseguir el trabajo que quería, su día a día terminó siendo abrumador.

“Dejar atrás el sueño de trabajar en Nueva York no fue fácil, porque es el lugar donde todo el mundo sueña llegar, donde parece que todo es posible”, confesó.

Finalmente, tomó la decisión de mudarse con su esposo a otro estado en busca de tranquilidad.

El ritmo de vida en Nueva York la agotó física y emocionalmente. (Foto: @lili_rnurse / TikTok)

En su video, Lili explicó que al principio creía haber alcanzado el éxito personal y laboral, pero el ritmo de vida de la Gran Manzana pronto comenzó a pasarle factura. “Vivirlo día a día fue otra cosa”, reconoció.

Su rutina se volvió agotadora: debía tomar varios medios de transporte entre buses, ferris y metro para llegar a su trabajo, y al regresar a casa ya era de noche.

“Era agotador levantarme sabiendo todo lo que me esperaba. Volvía rendida, sentía que el día se acababa antes de empezar”, relató.

A eso se sumaban las dificultades para mantener una buena calidad de vida. “La vida era costosa y los espacios eran diminutos”, recordó.

La joven contó que el alto costo de vida y la soledad le hicieron replantear sus prioridades. (Foto: @lili_rnurse / TikTok)

En su pequeño departamento, asegura que se escuchaba hasta cuando a un vecino se le caía el celular.

“Estar así todos los días me hacía preguntarme si valía la pena. Porque sí, Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero yo me estaba quedando sin descanso, sin paz y sin aire”, señaló.

Aunque ama su profesión, Lili llegó a la conclusión de que no todo se trata del trabajo. “No solo importa dónde trabajas, sino cómo vives”, reflexionó.

La inmigrante decidió mudarse a otro estado para comenzar de nuevo y recuperar su bienestar. (Foto: @lili_rnurse / TikTok)

Fue así como decidió dejar atrás la ciudad de sus sueños: “Mi sueño de vivir en Nueva York, que parecía perfecto, terminó siendo demasiado pesado de cargar”.

Ya instalada en su nuevo hogar, ubicada en un estado no revelado aún, Lili asegura sentirse más en paz y con tiempo para disfrutar de su entorno. “Entendí que no todos los lugares son para todos”, expresó.

Sobre su experiencia, agregó una enseñanza final: “Tú decides si quieres bailar con esa música o buscar otra que te haga sentir en casa”.

¿Por qué es tan caro vivir en Nueva York?

Nueva York es famosa por ser una de las ciudades más caras del mundo. Esto se debe a una serie de factores.

En primer lugar, los altos costos de vivienda y alquiler son motivo de preocupación. La gran demanda de espacio habitable en una ciudad densamente poblada hace que los precios de la vivienda sean astronómicos.

Además, los impuestos estatales y locales son notoriamente elevados, lo que afecta los ingresos de los residentes y las empresas.

El transporte en Nueva York también es costoso, con tarifas de metro y autobús, estacionamiento caro y peajes.

Los salarios pueden ser más altos que en otras áreas de los Estados Unidos, pero se equilibran con el alto costo de vida. Además, la alta demanda inmobiliaria y turismo mantienen los precios elevados y la atención médica también es costosa en la ciudad.

