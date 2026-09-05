Una extraña masa cubierta de árboles y vegetación está llamando la atención en Canadá después de ser vista flotando sobre las aguas de Williston Lake. Lo que a primera vista parece una pequeña isla verde, en realidad podría ser una enorme balsa natural formada por árboles, plantas y restos de vegetación.

El avistamiento fue registrado por Rocky Avery, un residente de Columbia Británica que navegaba por la zona. Avery compartió imágenes en las que se observan a la estructura desplazándose sobre el agua. La imagen resultaba tan inusual que incluso la empresa responsable del embalse tuvo dudas sobre si el fenómeno era real.

Una “isla” que también apareció desde el espacio

Bob Gammer, portavoz de BC Hydro (principal empresa pública de energía eléctrica de la provincia de Columbia Británica), explicó que inicialmente la información era difícil de confirmar, especialmente debido a la gran cantidad de videos generados mediante inteligencia artificial que circulan actualmente por internet.

“Es ciertamente algo de lo que no habíamos oído hablar antes. Y como no había muchas personas informándolo, era difícil localizarlo”, declaró al medio CBC.

Un navegante grabó la extraña estructura y las imágenes satelitales del Sentinel-2 confirmaron que realmente estaba allí. (Foto: Rocky Avery / Facebook)

Para comprobar que no se trataba de una ilusión o de un video manipulado, se recurrió a imágenes satelitales disponibles públicamente.

Tanto BC Hydro como el portal ScienceAlert revisaron los registros del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y encontraron evidencia de que la estructura realmente estaba flotando en el lago.

El 21 de julio de 2026, las imágenes mostraron una pequeña mancha verde con apariencia de isla aproximadamente 100 kilómetros al oeste de la presa W.A.C. Bennett; sin embargo, los registros anteriores no muestran claramente la presencia de la estructura y tampoco está confirmado dónde se encontraba durante los días posteriores.

Volvió a aparecer semanas después

El misterio aumentó cuando, el 31 de agosto, Avery informó que la estructura había sido localizada nuevamente. Esta vez estaba en el río Ospika, un curso de agua que desemboca en Williston Lake. El navegante incluso planea regresar con sus amigos para intentar obtener imágenes desde debajo de la masa flotante y descubrir qué la mantiene a flote.

Aunque todavía no existe una explicación definitiva, una de las hipótesis apunta directamente al comportamiento del embalse durante este año. Williston Lake alcanzó su máxima capacidad por primera vez en 14 años, lo que provocó que BC Hydro dejara salir agua de la presa durante junio y julio.

La curiosa “isla” volvió a ser localizada semanas después en el río Ospika, aunque podría seguir desplazándose por la zona. (Foto: Rocky Avery / Facebook)

La subida excepcional del nivel del agua podría haber levantado materiales que permanecían atrapados durante años cerca de la orilla.

Gammer explicó a CBC: “Cuando tenemos embalses llenos, estos niveles de agua más altos pueden levantar material que pudo haber quedado atrapado a lo largo de la costa, en una bahía protegida, y luego permitir que flote libremente”.

¿De dónde salió la misteriosa masa?

El portavoz reconoció que todavía no pueden determinar exactamente dónde se originó la estructura. “No podemos precisar el origen de esta isla flotante [pero] esa es una explicación que parece razonable”, señaló Gammer.

Por ahora, la masa vegetal no parece representar un peligro para la presa ni haber causado problemas importantes; no obstante, su presencia sí podría convertirse en un riesgo para navegantes y pescadores, ya que se trata de un obstáculo que no aparece marcado en los mapas habituales.

Williston Lake es gigantesco y ocupa una superficie tan extensa que la misteriosa estructura podría continuar desplazándose sin ser detectada durante algún tiempo.

Con nuevas imágenes y el posible recorrido de Avery por debajo de la “isla”, los investigadores podrían finalmente descubrir cómo una masa de árboles y vegetación terminó flotando por uno de los mayores embalses del planeta.