Una terapeuta compartió en TikTok lo que, según ella, es la verdadera razón por la que muchas personas odian sus cumpleaños. Sorprendentemente, no tiene nada que ver con el miedo a envejecer. Brooke Camporeale, una entrenadora de vida especializada en traumas, radicada en Reino Unido, explicó en un video que este rechazo puede estar relacionado con la infancia y con la forma en que fuimos criados.

En el video, que ya ha sido visto más de 150 mil veces, Brooke señala que muchas personas, sin importar su edad, suelen sentir angustia o tristeza cuando se acerca su cumpleaños. Según ella, esto ocurre especialmente en quienes crecieron con padres “inmaduros o narcisistas”.

Brooke explica que los padres narcisistas suelen ser personas que necesitan constantemente ser admiradas, que buscan atención y que, además, suelen estar emocionalmente ausentes. Ese tipo de crianza deja una huella que puede volver a sentirse con fuerza cada vez que llega el día del cumpleaños.

La llegada del cumpleaños genera ansiedad y tristeza en algunas personas. (Foto referencial: Freepik)

“La razón por la que odias tu cumpleaños es porque fuiste criado por padres emocionalmente inmaduros o narcisistas”, dice Brooke. “La razón por la que lo relaciono con tu cumpleaños es porque constantemente te hicieron sentir que no eras lo suficientemente bueno”.

Según la terapeuta, cuando un niño crece en un entorno así, deja de ver su cumpleaños como una celebración. En lugar de pensar en los logros y avances que ha tenido en el año, lo vive como un recordatorio de que no merece ser celebrado.

Brooke añade: “No podías hacer nada bien, siempre estabas estorbando. Y cuando llega tu cumpleaños, en lugar de verlo como una celebración de todo lo que lograste durante el año, lo ves como algo que no mereces porque siempre fuiste una molestia para quienes se suponía que debían amarte incondicionalmente”.

Brooke señala que muchas personas, sin importar su edad, suelen sentir angustia o tristeza cuando se acerca su cumpleaños. (Foto: Brooke Camporeale / TikTok)

Por eso, Brooke anima a las personas a cambiar esa perspectiva. En la descripción de su video, escribió: “Mereces ocupar espacio, y definitivamente mereces ser celebrado”.

Su mensaje provocó un gran debate entre los usuarios de TikTok, quienes compartieron sus propias experiencias, algunas coincidiendo con ella y otras no tanto.

Varios usuarios apoyaron su teoría. Uno comentó: “Odio los cumpleaños porque mi madre pensaba que era un día en el que ella debía ser celebrada”. Otro escribió: “Mi madre no celebraba el Día de la Madre. Lo trasladó a mi cumpleaños y hacía que se tratara de ella”.

Según la terapeuta, cuando un niño crece en un entorno con padres narcicistas, deja de ver su cumpleaños como una celebración. (Foto referencial: Freepik)

También hubo quienes contaron situaciones más duras, como este usuario: “Mis padres se empeñaban en hacerme llorar cada cumpleaños y Navidad. Ya no les hablo”.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Algunos comentaron que su rechazo a los cumpleaños no tenía que ver con sus padres, sino con el miedo a envejecer, con la incomodidad de abrir regalos, o con la presión de “tener que pasarlo bien”, algo que, según ellos, solo genera decepción.

Qué opinan otros expertos

Según artículos que citan a psicólogos, como uno publicado por El País de España, el hecho de que a algunas personas no les guste celebrar su cumpleaños es un fenómeno más común de lo que se podría pensar y tiene varias explicaciones psicológicas. Una de las razones principales es la evaluación de metas y logros no alcanzados. El cumpleaños se convierte en un recordatorio del paso del tiempo y de las expectativas personales, y si la persona siente que no ha logrado sus objetivos, esta fecha puede generar frustración.

Otro motivo importante es la disconformidad con ser el centro de atención. Para personas con ansiedad social, o aquellos que son más introvertidos, el día de su cumpleaños puede ser una situación estresante. No les agrada ser el foco principal de las celebraciones ni que la atención de la gente esté centrada en ellos.

Finalmente, también influyen las comparaciones en redes sociales y las asociaciones con recuerdos difíciles o el temor al envejecimiento. La exposición a celebraciones idealizadas en plataformas digitales puede generar insatisfacción al comparar la propia experiencia. Además, los cumpleaños pueden evocar pérdidas, momentos tristes del pasado o ser un recordatorio de la mortalidad, haciendo que la fecha sea una fuente de preocupación.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí