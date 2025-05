Viajar con niños puede ser todo un reto, sobre todo si necesitan comer a cada rato, pero lo que para muchos padres es una rutina, para una familia mexicana casi termina en la pérdida de su visa estadounidense. Una turista compartió su experiencia en redes sociales para alertar a otros sobre lo que, sin saberlo, podría convertirse en un problema serio al entrar a Estados Unidos.

Karena Deloya, agente de viajes mexicana especializada en Disney y Universal, publicó un video en su cuenta de TikTok @memorymakerskarendeloya donde relató lo sucedido. “Se los cuento para que no les pase a ustedes”, advirtió al inicio del clip.

“Mis hijos son changos fruteros y necesitan tener fruta todo el tiempo porque obviamente quieren comer snacks cada 15 minutos. Siempre que vamos a Estados Unidos es un problema porque los niños no comen casi nada”, explicó.

Contó que la primera advertencia la recibió cuando intentó cruzar por el paso fronterizo Cross Border Xpress (CBX), que conecta San Diego con el aeropuerto de Tijuana. Una agente migratoria la detuvo porque su hijo llevaba una manzana. “Me dice ‘tu hijo viene comiendo una manzana y tiene semillas’. Esa fue la primera amonestación de visa que tuve”, recordó.

Pero esa no fue la única vez. Deloya relató que en 2024 su esposo también recibió una amonestación por llevar un plátano mientras viajaban hacia Disneyland. “Viajar con niños es mucha logística, es agobiante y se nos olvidó que otra vez traíamos fruta en la mochila”, dijo.

La agente le indicó que debía poner una nota en la visa. Como ella ya tenía una amonestación previa, prefirió que esa vez fuera en la de su esposo. “Le digo: ‘Toma, es la visa de mi esposo, él tuvo la culpa’”, relató entre risas.

En otro viaje a Orlando, casi vuelven a tener un problema por una manzana olvidada. “Le dije a mi esposo: ‘Oye, saca de la mochila las manzanas que traen los niños’”, pero él no lo hizo. Al llegar, no encontraron dónde tirarlas. “¡No había ni un solo bote de basura en el camino, ni uno!”, aseguró. Al llegar a la fila, explicó la situación a los agentes, quienes le dijeron que eso ya era considerado “basura internacional”. Finalmente, tras hablar con tres oficiales, la dejaron pasar sin sanción.

“Es mejor que no coman fruta a sus hijos en el vuelo si vas a Estados Unidos, porque si no se la comieron y se te olvida tirarla, ya sea en el avión, un baño antes de bajarte, o lo que sea, es mejor no llevar fruta”, aconsejó Deloya. Y concluyó: “En mi caso, la fruta ya está vetada, que estos niños coman papas, que coman galletas, prefiero eso a que me vuelvan a amonestar”.

Cuando una persona intenta ingresar con frutas no declaradas o prohibidas, está incumpliendo con las reglas impuestas por las autoridades migratorias. (Foto: adrian825/iStock) ×

¿Se pueden llevar frutas a EE. UU.?

Llevar frutas a los Estados Unidos puede resultar en sanciones a la visa debido a las estrictas regulaciones de aduanas y protección fronteriza (CBP) con respecto a productos agrícolas. La principal razón de estas regulaciones es prevenir la introducción de plagas y enfermedades que podrían dañar la agricultura estadounidense, el medio ambiente y la salud pública.

Cuando una persona intenta ingresar con frutas no declaradas o prohibidas, está incumpliendo estas regulaciones. Si bien declarar todos los productos agrícolas al ingresar generalmente evita sanciones incluso si el artículo no está permitido, no declarar intencionalmente puede acarrear multas significativas, que pueden ascender a miles de dólares.

Además de las multas económicas, intentar ingresar con productos agrícolas prohibidos y no declararlos puede ser visto como una violación de las leyes de inmigración, lo que podría tener consecuencias para la visa de la persona, incluyendo su posible cancelación o problemas futuros al intentar ingresar a los Estados Unidos. La severidad de la sanción dependerá de varios factores, incluyendo la cantidad y el tipo de fruta, y si hubo una declaración.