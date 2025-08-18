Viajar con documentos migratorios vencidos suele ser motivo de preocupación para muchos residentes en Estados Unidos; sin embargo, una joven dominicana contó en redes sociales cómo fue su experiencia al regresar al país norteamericano con su green card caducada.

En un video publicado en TikTok, Stephany De la Cruz explicó que había viajado a República Dominicana para pasar unas vacaciones y que, antes de volver a EE.UU., quería compartir su situación: su tarjeta de residencia estaba vencida, pero llevaba consigo la carta de extensión emitida por las autoridades migratorias.

“Si eres residente, no puedes salir del país y mucho menos si tienes tu residencia vencida y lo que tienes es una extensión. Eso es lo que todo el mundo dice”, comentó la joven. Aun así, decidió poner a prueba esa afirmación: “Tengo la residencia vencida y mi carta de extensión. Me encuentro aquí en República Dominicana, vamos a ponerlo a prueba”.

Aunque muchos creen que no es posible entrar a EE. UU. con una carta de extensión, ella puso a prueba la situación y pasó sin problemas por inmigración en ambos países. (Foto: @stephdlacruzz / TikTok)

Cuando llegó al aeropuerto en su país, comprobó que el trámite fue más sencillo de lo que imaginaba. “Ya pasamos inmigración, todo bien”, relató tras mostrar sus documentos.

También detalló qué fue lo que le pidieron las autoridades al momento de abordar: “Mi residencia y mi extensión, la carta”. Con eso fue suficiente para poder continuar con su vuelo rumbo a Estados Unidos.

“Ahora vamos a ver si es verdad que no me van a dejar entrar a los Estados Unidos”, agregó antes de embarcar.

Las autoridades solo le solicitaron la residencia y la carta de extensión, sin pedir documentación adicional. (Foto: Composición) / Jairo Rúa

Horas después, ya en suelo estadounidense, confirmó que tampoco tuvo problemas para ingresar al país. “Ya estamos aquí en Estados Unidos, pasamos todo bien”, afirmó, aclarando que no le solicitaron ningún documento adicional: “Solo me pidieron la carta y la residencia, obviamente vencida, pero ya estamos aquí en Miami”.

Desde allí debía tomar un vuelo hacia Chicago, ciudad en la que reside.

Al compartir su experiencia, la joven buscó derribar los rumores que había escuchado acerca de que no era posible salir ni regresar a EE.UU. con una green card vencida, aun teniendo una carta de extensión.

Con su experiencia, la migrante desmintió los rumores sobre la imposibilidad de viajar en esa condición. (Foto: @stephdlacruzz / TikTok)

“No se dejen hinchar la cabeza con todas esas noticias falsas que ustedes ven aquí en las redes”, aconsejó a otros migrantes.

¿Se puede viajar a EE. UU. con la green card vencida?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es sí, pero con condiciones. La clave es tener la tarjeta expirada junto con una prueba de extensión válida. Esta prueba puede ser un sello temporal en tu pasaporte (conocido como sello ADIT o I-551) o una carta de extensión oficial de USCIS.

Estos documentos confirman tu estatus de residente permanente mientras esperas la green card renovada. Es fundamental que el sello o la carta no hayan caducado, ya que las aerolíneas y los agentes de inmigración se basarán en ellos para permitirte abordar el vuelo y reingresar al país.

Aunque viajar con estos documentos es posible, la mejor práctica es evitar el riesgo. Inicia el proceso de renovación de tu green card con suficiente antelación para que no tengas que preocuparte por viajar con una tarjeta vencida. Si el viaje es inminente y ya tienes tu documento caducado, asegúrate de llevar tanto la tarjeta como el sello o la carta de extensión.

Para mayor tranquilidad y antes de comprar boletos, siempre es recomendable consultar con un abogado de inmigración o directamente con USCIS, ya que las políticas pueden tener excepciones y las circunstancias individuales varían.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!