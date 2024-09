Para muchas personas, las mascotas son más que animales de compañía, llegando a convertirse en un ser querido igual que lo sería un familiar; sin embargo, cuando se trata de gatos, existe un riesgo potencial al limpiar sus cajas de arena, especialmente para grupos vulnerables como las mujeres embarazadas y los ancianos.

Christine, una estudiante de enfermería que se hace llamar @chris1ine1hecapricorn en TikTok, compartió un video en el que explica que ahora usa guantes al limpiar la caja de arena de su gato. Esto lo decidió luego de aprender sobre la toxoplasmosis, una infección parasitaria que puede causar síntomas similares a los de la gripe.

En el clip, que ha superado las 900 mil reproducciones, la joven advierte sobre los riesgos de esta infección, especialmente para mujeres embarazadas, ya que la toxoplasmosis puede transmitirse al feto y causar graves complicaciones de salud.

La toxoplasmosis es causada por un parásito y puede transmitirse no solo a través del consumo de carne contaminada, sino también por el contacto con las heces de los gatos.

Las mujeres embarazadas corren un riesgo particular, ya que, si se infectan, pueden transmitir el parásito al bebé, lo que podría ocasionar defectos de nacimiento o, en casos extremos, abortos espontáneos. Además, las personas mayores podrían enfrentar un deterioro cognitivo si contraen la infección.

Por ello, no sorprende que el video de Christine se haya vuelto viral, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Los usuarios compartieron sus experiencias limpiando la arena de gato

Varias mujeres embarazadas comentaron que, al enterarse de este riesgo, dejaron de limpiar las cajas de arena de sus gatos y delegaron la tarea a sus parejas u otras personas del hogar. De hecho, una de ellas mencionó que su médico obstetra le preguntaba cada mes si seguía limpiando la caja de su gato, mientras que otra afirmó que dejó de hacerlo tan pronto como se enteró de los peligros.

Aunque algunas se sintieron sorprendidas al no haber recibido esta información antes, otras señalaron que los médicos les aseguraron que, si los gatos no salen al exterior ni consumen carne cruda, el riesgo de contagio es mucho menor.

Afortunadamente, muchos gatos domésticos, que viven principalmente dentro de las casas y no cazan presas, tienen una probabilidad muy baja de contraer toxoplasmosis. En cambio, los gatos que pasan tiempo al aire libre y consumen pájaros, roedores o carne cruda contaminada son más propensos a portar el parásito.

A pesar de la preocupación, la mayoría de los casos de toxoplasmosis en humanos no presentan síntomas y no siempre requieren tratamiento. No obstante, en las poblaciones más vulnerables, los casos graves pueden requerir atención médica y tratamiento farmacológico.

Datos clave sobre la toxoplasmosis

La toxoplasmosis es una infección causada por un parásito que suele transmitirse a través de:

Alimentos contaminados: Carne cruda o poco cocinada, especialmente de cerdo y cordero.

Contacto con heces de gatos: Limpiar la caja de arena sin guantes o consumir alimentos contaminados con sus heces.

Transfusión de sangre o trasplante de órganos: Si el donante está infectado.

De madre a hijo durante el embarazo: Si la madre se infecta por primera vez durante la gestación.

Ten en cuenta que:

En la mayoría de adultos sanos: Produce síntomas leves o ninguno.

En embarazadas: Puede causar problemas graves en el feto, como daño cerebral o muerte.

En personas con sistemas inmunológicos debilitados: Puede provocar enfermedades graves, como encefalitis.

Prevención: