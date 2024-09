Simone Anderson (@simonepatrice_) es una mujer de la ciudad de Topeka en Kansas, Estados Unidos, que sobrevivió, junto a su esposo Paul Anderson y sus hijas Nola y Ansel, a un incendio que se produjo en la cocina de su casa mientras todos dormían. ¿El culpable? Un lavavajillas. A raíz de lo ocurrido, la madre decidió realizar una advertencia a todos sus seguidores de TikTok. ¿Cómo? Publicando un video en esa red social donde dio a conocer lo que sucedió.

Tanto la progenitora como el resto de su familia tienen mucha suerte de seguir con vida. Según FOX News, ella contó que un día había puesto en marcha el lavavajillas antes de irse a dormir alrededor de la medianoche. Cuando eran casi la 1:30 de la mañana, se despertó por el ruido que hacían los detectores de humo. Tras levantar a su esposo, este se fue a revisar y notó que el lavavajillas estaba en llamas.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia que la madre de Kansas mostró cómo quedó el lavavajillas que originó el incendio en la cocina de su casa. (Foto: @simonepatrice_ / TikTok)

Paul Anderson inmediatamente se apresuró a sacar a su familia de la vivienda. “Fue solo cuestión de dos o tres minutos hasta que nos levantamos y salimos de la casa antes de que todo el lugar estuviera completamente lleno de humo”, contó Simone, siempre de acuerdo a la citada fuente. Eventualmente, los bomberos llegaron y apagaron el fuego.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia que la madre de Kansas aconsejó revisar que los detectores de humo estén funcionando correctamente. (Foto: @simonepatrice_ / TikTok)

La posible causa del incendio

La propia mujer también manifestó que un investigador de incendios determinó que un cableado desgastado en lo profundo de su lavavajillas probablemente causó el incendio. Es por eso que se animó a publicar un video en TikTok realizando una advertencia.

#smokedetector #housefire ♬ house song - searows @simonepatrice_ We are devastated. Please pray for my family. Check your smoke detectors. Don’t run appliances at night. It’s not worth the risk. If you could just watch this video all the way through it is so helpful to me and if you feel led to help in any way my venmo is in my bio🤍 #firesafety

“Esta es una señal para no poner en funcionamiento el lavavajillas por la noche. También revise los detectores de humo. Asegúrese de que funcionan. Como ahora mismo, vaya a comprobarlo. Anoche nuestro lavavajillas funcionó mal y provocó un incendio en la casa. La alarma de humo sonó a la 1:25 am y a la 1:27 am toda nuestra casa estaba llena de humo. Si no me hubiera despertado cuando lo hice, no habríamos podido salir. El humo era demasiado denso. No tuvimos tiempo de coger nada más que a nuestros hijos y salir. Nuestros detectores de humo nos salvaron la vida”, se lee en el clip que se volvió viral de inmediato. Muchos usuarios agradecieron por la advertencia que dio y se mostraron felices por el hecho de su familia logró sobrevivir.

