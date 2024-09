El día de hoy te voy a contar una historia que tiene como protagonista a una policía del condado de Macomb, en Michigan (Estados Unidos). Su nombre es Nicole Miron. Ella salvó a un conductor durante una emergencia tras ingresar a su camioneta en movimiento. La escena registrada en video es impactante. Por suerte, nadie salió herido.

La cuenta de Facebook ‘Macomb County Sheriff’s Office’ se encargó de compartir la grabación en la que se aprecia la heroica acción de la oficial. Además, en esa publicación, se informa que ella y el agente Anthony Gross fueron notificados que una camioneta GMC Sierra plateada circulaba de manera errática en Mount Clemens en la avenida Gratioten dirección sur, cerca de Church Street.

Estos oficiales, a bordo de una patrulla (Gross manejaba), encontraron al conductor en Gratiot Avenue, cerca de Remick Drive, según el medio WXYZ. Es ahí donde encendieron las luces y la sirena, pero el hombre de la camioneta, que tiene 63 años, no se detuvo y continuó aproximadamente 5 mph.

Es por eso que Miron, que estaba en el asiento de copiloto de la patrulla, bajó la ventanilla e intentó que el conductor se detuviera, pero se dio cuenta que estaba aturdido. Por fortuna, el hombre pudo frenar brevemente y es ahí donde la agente se metió a la camioneta. Todo en movimiento.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se aprecia cómo es que la policía ingresó a la camioneta en movimiento para salvar a un conductor. (Foto: Macomb County Sheriff’s Office / Facebook)

Su tamaño le jugó a favor

“Cuando entré, me di cuenta de que el estacionamiento estaba justo al lado del volante. Puse el auto en estacionamiento de inmediato”, expresó la oficial, de acuerdo a la citada fuente. “Por suerte, soy muy pequeña. Cuando pasé por la ventana, era una ventana frontal de gran tamaño. Pude pasar sin problemas. No creo que mi arma o mi equipo lo tocara, así que me deslicé. Mi pequeña estatura ayudó y el hecho de que éramos un auto para dos personas también”, agregó después.

VIDEO VIRAL | En esta imagen aparece Nicole Miron, la policía que es protagonista de esta historia. (Foto: Inside Edition / YouTube)

Gross también tuvo una notable participación. “Una vez que ella empezó a asomarse por la ventana, yo solo estaba tratando de mantenernos alineados con él”, aseguró. Por suerte, nadie resultó herido.

VIDEO VIRAL | En esta imagen se puede apreciar una camioneta perteneciente a Macomb County Sheriff’s Office. (Foto: Macomb County Sheriff’s Office / Facebook)

Fue felicitada por el sheriff del condado de Macomb

A raíz del accionar de la policía Miron, el sheriff del condado de Macomb, Anthony Wickersham, la felicitó. “Elogio a la diputada Miron por ponerse en peligro para ayudar a un ciudadano necesitado y proteger a otros conductores en la carretera. Debido a su rápido pensamiento y acciones desinteresadas, terminó con seguridad lo que podría haber sido una situación trágica”, expresó, según la mencionada publicación de Facebook.

