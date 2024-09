Brodie Richards no se equivocó cuando conoció a Savannah Mull en una escuela secundaria ubicada en Plant City, Florida (Estados Unidos). Él daba por hecho que se iba a casar con ella y por eso apostó con su mejor amiga que eso definitivamente sucedería. Lo curioso es que 8 años después sí se realizó el matrimonio que predijo. Sin duda, esta historia demuestra que sí existe el amor a primera vista. Toma asiento y disfruta enterarte de todos los detalles aquí.

Gracias a Inside Edition, que entrevistó a todas las personas involucradas en esta historia, de acuerdo a un video publicado en YouTube por el citado medio estadounidense, Brodie era jugador de fútbol americano en la escuela, mientras que Savannah era una animadora.

Él, apenas la vio, se enamoró y en una conversación que tuvo con su mejor amiga, Carla, no dudó en confesárselo. Precisamente, ella recordó que en ese entonces le decía que como era animadora, Savannah no se iba a fijar en su persona, pero Brody daba por hecho que sí, a tal punto de asegurar que se casaría con ella. Es por eso que ambos apostaron 10 dólares. Aquel momento fue registrado por la compañera de clases.

El billete permanece enmarcado

Tuvieron que pasar 8 años para que finalmente Brody se casara con Savannah, por lo que sí ganó la apuesta. La boda fue frente a la playa y él acabó recibiendo los 10 dólares de su mejor amiga. Aquel billete permanece enmarcado, ya que es muy especial.

Cuando le consultaron a Brody si es que fue amor a primera vista, él dijo lo siguiente: “Creo que así es como te da esa sensación que nunca has sentido antes cuando conoces a alguien nuevo y piensas: ‘¡Vaya! Me gusta mucho esta persona’”. También es necesario mencionar que Savannah se puso feliz al saber que su ahora esposo predijo la boda. “El hecho de que ya estuviera diciendo que se iba a casar conmigo me hizo sentir muy afortunada. La verdad es que es mío”, aseveró.