Pese a su avanzada edad, ella continúa haciendo lo que más le gusta y por eso se ha convertido en un gran ejemplo para todos. ¿De quién estoy hablando? Pues me refiero a Dorothy Hannisian, una mujer 100 años que desde los 65 no deja de bailar la danza del vientre. La originaria de Lake Placid, New York (Estados Unidos) es la protagonista de una singular historia que ha conmovido a muchos usuarios de distintas partes del mundo.

“No me siento vieja. Soy un poco más lenta de lo que solía ser, pero eso es todo”, con esas palabras, la anciana, en diálogo con KPHO, según el canal de YouTube de Inside Edition, explicó que aún puede moverse al ritmo de la música y que la pasa muy bien. “Disfruto bailar”, recalcó.

¿Por qué se animó a bailar la danza del vientre?

Como Dorothy Hannisian se dio cuenta que se le complicaba bastante bailar con un hombre, decidió buscar algo que hacer para poder bailar sola. Es así como a los 65 años dio con la danza del vientre, que tradicionalmente realizan las mujeres.

Si bien a la anciana le encanta viajar, andar en motonieve e incluso conducir motocicletas, considera que bailar es algo muy especial. “Una vez que empiezo a bailar, una vez que me pongo el atuendo, soy bailarina. Eso es todo lo que sé y puedo hacerlo todo”, sostuvo.

El consejo para alguien que quiera vivir 100 años

Dorothy Hannisian considera que, además de evitar beber y fumar y mantener una agenda social activa, el mejor consejo para alguien que quiera vivir 100 años es no tener miedo vivir. “Simplemente vive”, aseveró.