Lo que comenzó como una tarde tranquila de pesca en la playa de Pensacola, Florida, terminó convirtiéndose en una escena digna de película: una adolescente atrapada en una corriente, un pescador que no podía nadar, y un rescate bastante ingenioso.

Andrew Smith, un pescador aficionado conocido por usar drones para colocar cebos a la hora de buscar tiburones, fue quien protagonizó esta historia que ha comenzado a viralizarse por redes y medios estadounidenses.

El pasado 15 de mayo, tras salir del trabajo, decidió de último momento ir a la playa. No llevaba más de diez minutos en la arena cuando una chica se le acercó corriendo, entre gritos y con desesperación: su amiga estaba siendo arrastrada mar adentro por una potente corriente de resaca.

“Nadie más sabía nadar, y yo tampoco, por mi condición médica”, recordó Smith a CBS12, quien vive con un trastorno convulsivo que le impide lanzarse al agua. Pero justo en ese instante vio su dron en el suelo… y tuvo una idea.

“El dron puede nadar, aunque yo no pueda”, pensó.

Las playas de Pensacola son conocidas por su belleza, pero también por sus fuertes corrientes en ciertas temporadas. | Crédito: WEAR Channel 3 News ×

Una carrera contra el tiempo

La joven en peligro ya llevaba unos cinco minutos luchando contra la corriente, y se estaba agotando rápido. Smith colocó un dispositivo de flotación en su dron y lo envió volando sobre las olas para intentar dejarlo caer cerca de ella. El primer intento falló: el fuerte viento hizo que soltara el salvavidas demasiado pronto.

“Estaba temblando, fue muy estresante. Casi lloro”, confesó más tarde.

Pero no se rindió. Un testigo le ofreció otro flotador, y Smith lo cargó nuevamente en el dron. Esta vez bajó con más cuidado, midiendo cada movimiento. Cuando vio que la chica estiraba la mano, supo que era el momento. Descendió un poco más… y soltó.

“Ella se agarró y empezó a flotar”, contó Smith. Cinco minutos después, llegaron los servicios de emergencia. Médicos, policías y socorristas no dudaron en decirle algo que aún lo tiene procesando lo ocurrido: “Si el segundo intento no funcionaba, ella no lo habría logrado”.

Gracias a esa maniobra precisa y su instinto para no rendirse, la adolescente regresó a la orilla sana y salva. Fue evaluada por el personal médico y, afortunadamente, no sufrió daños graves.

El rescate en Florida ocurrió mientras ondeaba una bandera roja, señal de condiciones peligrosas en el mar. | Crédito: WEAR Channel 3 News ×

“Un verdadero héroe”

Uno de los testigos, Robert Nay, grabó parte del rescate y lo definió como algo que “nunca había visto en su vida”. Afirmó que la chica estaba agotada y que, sin duda, Smith fue un héroe.

Y aunque él no buscaba reconocimiento, recibió uno que lo marcó profundamente: el padre de la joven lo llamó “su ángel guardián”.

Smith, quien usa drones en su pesca precisamente porque no puede ir mar adentro como otros pescadores, también quiso aprovechar el momento para enviar un mensaje:

“La gente debe prestar atención a las banderas de advertencia en la playa”, dijo.

Ese día, ondeaba una bandera roja, que indica condiciones peligrosas por fuerte oleaje y corrientes. Además, aún no había vigilancia de salvavidas, ya que el operativo en esa playa comienza después del feriado de Memorial Day, el 26 de mayo.