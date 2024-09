A veces uno quiere llevarse muy bien con las personas de su vecindario, pero la forma de ser de algunos impide que eso suceda. Te comento ello porque un hombre llamado Jack, que es propietario de una casa en Montana, Estados Unidos, vivió una experiencia que tiene que ver con ese tema. Resulta que un día él empezó a instalar una valla en su patio trasero sin imaginar que un vecino le enviaría un singular mensaje. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

En diálogo con Newsweek, Jack explicó que decidió instalar una cerca para que sus hijos puedan estar en el patio trasero sin preocuparse por perros que puedan ingresar al mismo. “Una de mis hijas tiene un miedo extremo a los perros y nos gustaría que pudiera jugar al aire libre”, recalcó.

Como sus vecinos de la izquierda y la derecha ya tienen cercas, Jack consideró que solo le faltaba cerrar el extremo de su patio trasero. Para evitar problemas, él se comunicó con sus dos vecinos para explicarles su plan y ambos estuvieron de acuerdo.

“Nuestra valla no estará unida a la de ellos. Simplemente llegará hasta el final de nuestra propiedad”, sostuvo Jack, siempre según la citada fuente. Tras recibir la aprobación, se comunicó con unas personas para que le realicen el trabajo y cuando ya solo faltaba instalar los paneles y las puertas, el hombre recibió un singular mensaje de uno de sus vecinos.

¿Qué le escribió su vecino?

“Hemos decidido que no queremos que uses nuestra cerca como tuya. Deberías poner tu propia cerca en el lado que bordea nuestra propiedad. Mientras tanto, estás poniendo tu cerca ahora”, decía el mensaje. Tras leerlo, Jack quedó “completamente estupefacto”.

Como la situación lo enojó bastante, el hombre compartió su historia en Reddit bajo el nombre de usuario StockmanBaxter. Muchos usuarios, al enterarse de su caso, se pusieron de su lado. “Creo que fue popular por lo extraño y mezquino que me pareció por parte de mi vecino y por la cantidad de personas que tienen interacciones igualmente extrañas”, indicó Jack a Newsweek.

El nuevo plan

Si bien el hombre no quiere tener problemas con su vecino, no está dispuesto a permitir que él decida todo, así que ya ha pensado en hacer algo que sabe que le incomodará, pero no le da mucha importancia. “El plan por ahora es simplemente seguir con nuestras vidas. Tal vez plantar algunos árboles que den privacidad en ese lado de nuestro patio trasero. Dado que la terraza de su patio trasero está lo suficientemente elevada, pueden ver todo lo que estamos haciendo en nuestro jardín. Estoy seguro de que eso le molestará. Pero nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento”, aseveró.

