Hay padres de familia que, al enterarse que su hija está comprometida, deciden pagarle su boda. Precisamente, hoy te cuento que unos progenitores, que al parecer son de Estados Unidos, se animaron a cubrir el 90 % de los gastos de la boda de su hija llamada Sarah con la condición de que ellos pudieran invitar a quienes quisieran. Lo que no le dijeron es que también estaban pensando aprovechar la celebración para que su otro hijo le propusiera matrimonio a su novia. Sí, tal y como acabas de leer. La historia ha impactado a muchos.

¿Te preguntas quién dio a conocer lo que pasó? Pues yo te digo que la amiga de la mujer que se casó. Ella explicó la situación en Reddit, a través del usuario AffectionateChance18. Según dijo, quiere mucho a Sarah. La considera como una hermana, por lo que no estuvo de acuerdo con el accionar de sus padres.

De acuerdo a su relato, Sarah siempre tuvo que lidiar con el hecho de ser la niña “desfavorecida”. Y es que sus padres demostraban que amaban más a su hermano llamado Dan. Curiosamente, la situación pareció cambiar cuando a ella le propusieron matrimonio, pues pasó a ser el centro de atención.

Si bien ella y su prometido querían una boda pequeña e íntima, sus padres no estuvieron dispuestos a permitirlo y por eso se ofrecieron a pagarle el 90 % de la misma, pero con la condición de que ellos pudieran invitar a quienes consideren. Sarah aceptó y creyó que al fin estaba recibiendo el amor que tanto esperaba por parte de sus progenitores.

VIRAL | En esta imagen referencial se aprecia a una mujer en el día de su boda con sus padres. (Foto: Rayhan Firmansyah / Pexels)

Según la amiga que contó todo en Reddit, la boda estaba siendo perfecta, hasta que escuchó que Anna, una de las damas de honor, mencionó que había oído que Dan planeaba proponerle matrimonio a su novia en la recepción.

VIRAL | En esta imagen referencial se aprecia a un hombre queriendo pedirle matrimonio a su novia. (Foto: Jesus Arias / Pexels)

“Me quedé anonadada. Sabía que Sarah estaría devastada si su día especial se veía eclipsado de esa manera”, indicó la amiga en cuestión, que se animó a hablar con la madre de Sarah para preguntarle si sabía sobre el plan de Dan y ella le dijo: “¿Cómo te enteraste? ¿En qué crees que gastamos todo este dinero?”.

VIRAL | En esta imagen referencial se aprecia un anillo de compromiso. (Foto: Elina Sazonova / Pexels)

La respuesta de la progenitora enfureció a la amiga que acabó pidiéndole que evitara que suceda eso, pero como se dio cuenta que ella no tenía la intención de hacerlo, optó por confesarle a la novia de Dan sobre el plan que este tenía y la chica de disculpó y se fue.

La madre de Sarah se enojó con la amiga

“Debo admitir que me pareció un poco divertido cuando Dan comenzó a buscar frenéticamente a su novia más tarde en la noche. No tenía idea de dónde había ido, y eso arruinó todo su plan”, recalcó la amiga. “Más tarde, la madre de Sarah me enfrentó, furiosa porque había ‘arruinado’ la vida de su hijo. Me gritó durante un buen rato, pero, sinceramente, no recuerdo la mayor parte de lo que dijo. Tal como yo lo veo, solo estaba protegiendo el momento de Sarah. Y si tuviera que hacerlo, lo volvería a hacer”, señaló en la publicación en Reddit. Muchos usuarios, al enterarse de lo ocurrido, la felicitaron por impedir que arruinaran la boda de Sarah.

Si disfrutaste la historia de hoy y deseas leer más contenidos como este, te invito cordialmente a visitar MAG con frecuencia. Mantente atento a mis actualizaciones y nuevas publicaciones, y no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con artículos interesantes.