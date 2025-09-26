¿Alguna vez te has preguntado si llegarás a los 100 años de edad? Probablemente pienses que no sería posible, pues dependerá netamente de tu alimentación , si realizas actividad física de manera frecuente, entre otras cosas. Bajo ese contexto, te quiero contar el caso de María Branyas Morera, una mujer que vivió 117 años, pero, antes de su fallecimiento, solicitó que le realicen estudios a fin de conocer la razón de su longevidad , dejando sorpresa con los resultados.

Esta señora ha sido parte del grupo selecto de las personas más longevas del mundo. Es poco común observar que un hombre o mujer supere los 100 años de edad y eso sería motivo suficiente para iniciar investigaciones.

Como último deseo, María le solicitó a un grupo de médicos de la Universidad de Barcelona que le realizaran estudios, como parte de su último deseo. Fue así que el doctor Manel Esteller y su equipo se pusieron manos a la obra.

María Branyas es una de las mujeres más longevas en el mundo. Vivió hasta los 117 años. (Crédito: Instagram)

Si bien los estudios iniciaron en el 2024, año que falleció esta mujer longeva, hace días se publicó los resultados de la investigación en la revista Cell Reports Medicine. Para conseguir las respuestas, debieron tomar ciertas muestras a esta mujer y los resultados han sido sorprendentes.

Según el doctor Esteller, la longevidad de María Branyas está relacionado a los hábitos saludables que mantuvo en cada etapa de su vida, pues nunca ingirió alimentos con altas grasas saturadas o elevados niveles de azúcar.

“(María) nunca fumó, nunca bebió alcoholo, le gustaba trabajar hasta que no podía. Vivía en el campo, hacía ejercicio moderado. Tenía una dieta que incluía aceite de oliva, estilo mediterráneo y, en su caso, yogur”, declaró el profesional.

A parte de ello, el doctor especificó que esta mujer contó con una genética impresionante, ya que se encargaba de protegerla contra enfermedades comunes, tales como altos niveles de colesterol , demencia, riesgos cardíacos y cáncer. “Tenía células que parecían más jóvenes que su edad”, dijo.

Este fue el equipo de investigadores que se encargó de realizarle estudios sobre la longevidad de María Branyas. (Crédito: @MariaBranyas112 / X)

El yogur, clave para la longevidad de María

El doctor Manel Esteller explicó que una de las razones del envejecimiento y la aparición de enfermedades en las personas es la inflamación crónica. En el caso de María, la combatió consumiendo tres yogures el día y eso le permitió vivir hasta los 117 años de edad.

Esto no quiere decir, si consumimos este producto lácteo cada día, llegaremos a esa edad, pues el proceso de envejecimiento de cada persona es totalmente distinto.