Mario Salcedo, un hombre que ha estado en cruceros durante los últimos 25 años, reveló un efecto secundario sorprendente de su estilo de vida en el mar. En una entrevista con el medio Conde Nast Traveler, Salcedo, conocido como “Super Mario” en los círculos de cruceros, compartió que ha desarrollado un problema de equilibrio conocido como “piernas de tierra”.

“He perdido las piernas de tierra. Me balanceo tanto que no puedo caminar en línea recta”, dijo el hombre, de origen cubano. “Estoy tan acostumbrado a estar en barcos que me resulta más cómodo que estar en tierra”.

Salcedo, quien recientemente celebró su viaje número mil con Royal Caribbean, pasa la mayor parte del tiempo a bordo de cruceros, donde trabaja unas cinco horas al día y dedica el resto del tiempo a relajarse y disfrutar de las instalaciones del barco. Según sus declaraciones, gasta un poco más de 100 mil dólares al año en cruceros.

Elaine Warren, fundadora y directora ejecutiva de The Family Cruise Companion, explicó al medio Daily Mail que la condición de Salcedo es conocida como síndrome de Mal de débarquement (MdDS).

“Pasar mucho tiempo en un crucero es el sueño de muchas familias”, dijo Warren. “La comodidad, el entretenimiento y el todo incluido de la experiencia la convierten en una idea atractiva. Pero cuando se pasa de una mentalidad vacacional a vivir realmente en el mar, ocurren muchas cosas inesperadas, especialmente en el cuerpo”.

Warren, quien lleva años ayudando a familias a planificar sus vacaciones en crucero, señaló que el cuerpo se adapta al movimiento constante del barco con el tiempo, pero no siempre de la mejor manera.

“Muchos cruceristas de larga duración desarrollan ‘piernas de mar’, acostumbrándose tanto al leve balanceo del barco que caminar por tierra les resulta extraño”, explicó. “He hablado con personas que han vivido en el mar durante meses y dicen que volver a pisar tierra firme puede ser desorientador, casi como si la propia tierra se moviera”.

A pesar de este inconveniente, Salcedo no se arrepiente de su estilo de vida único.

“Nada podría apartarme de ellos, porque me tratan como a la realeza”, comentó sobre sus viajes con Royal Caribbean. “Todos los capitanes me conocen”, agregó.

El síndrome de Mal de Débarquement es un trastorno neurológico poco común que causa una persistente sensación de movimiento, como balanceo o inclinación, incluso cuando la persona está quieta. (Foto referencial: Pixabay)

Salcedo solo regresó a tierra durante 15 meses debido a la pandemia de coronavirus de 2020, lo que demuestra su pasión por la vida en el mar.

Lo que debes saber sobre el síndrome de Mal de débarquement

Según la Clínica Cleveland, el síndrome de Mal de Débarquement (SMDD) es un trastorno neurológico poco común que causa una persistente sensación de movimiento, como balanceo o inclinación, incluso cuando la persona está quieta. Esta sensación puede aparecer tras un período de movimiento pasivo, como un viaje en barco, avión o coche, aunque también puede surgir de forma espontánea.

Los síntomas del SMDD pueden variar en intensidad y duración. Algunas personas experimentan episodios breves que desaparecen en unas horas, mientras que otras pueden sufrir síntomas crónicos que persisten durante meses o incluso años. Además de la sensación de movimiento, el SMDD puede estar acompañado de otros síntomas como fatiga, dificultad para concentrarse y ansiedad. Aunque no se conoce la causa exacta del SMDD, se cree que está relacionado con un desajuste en el sistema vestibular, encargado de regular el equilibrio.