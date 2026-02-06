Entramos al Año del Caballo de Fuego 2026, uno donde la liberación, la fuerte energía y la aventura estarán a la orden del día. Será un año para que el resto de signos del Horóscopo Chino puedan encontrar nuevos rumbos, salgan un poco del molde y tomen decisiones importantes para los próximos 12 meses. El Año Nuevo Chino iniciará el próximo martes 17 de febrero 2026 y aquí te dejo con las predicciones claves y pronósticos energéticos para tu signo chino de este año .

No es un año para quedarse quieto, sino para actuar con conciencia. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Año del Caballo de Fuego 2026: predicciones clave y pronóstico energético

Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Pronóstico energético: activación mental

activación mental Predicciones clave: Tu habilidad mental estará a la orden del día. No debes dispersarte. La planificación será clave para ayudarte a conseguir todos sus objetivos y contarás con una energía bastante favorable para iniciar nuevos retos en tu vida.

Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Pronóstico energético: tensión y reordenamiento

tensión y reordenamiento Predicciones clave: La libertad del Caballo va a ponerte en aprietos muchas veces, especialmente por lo estructurado que eres. No pongas resistencia, intenta adaptarte, deja atrás esa rigidez y libérate de lo que te sobrecargue.

Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Pronóstico energético: expansión vital

expansión vital Predicciones clave: La energía de este Año del Caballo va muy bien contigo. Tu energía se va a expandir y va a traer nuevas oportunidades para ti, en todo aspecto de tu vida. Aprovéchalo y no te sobrecargues.

Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Pronóstico energético: protección del campo emocional

protección del campo emocional Predicciones clave: Si cuentas con un entorno donde las energías se vuelven intensas, aléjate de ahí. Eso sí, este año te servirá para poner tus límites bastante claros y rodearte de todo lo que te sume.

Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Pronóstico energético: enfoque del poder personal

enfoque del poder personal Predicciones clave: El Caballo va a ayudarte, Dragón, a encontrar la dirección adecuada para que puedas sacar tu máximo potencial por los próximos 12 meses. Deberás alinear tus energías y tus acciones te llevarán al éxito.

Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Pronóstico energético: claridad intuitiva

claridad intuitiva Predicciones clave: Tendrás un sentido de la percepción bastante agudizado. Será un año perfecto para leer las señales que tendrás a tu alrededor y tomar decisiones profundas, sobretodo para liberarte de la mala energía.

Consulta cuáles son las predicciones del Año Nuevo Chino 2026, con todos los pronósticos para tu signo en el Año del Caballo de Fuego. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Pronóstico energético: sobrecarga y despertar

sobrecarga y despertar Predicciones clave: Este es tu año, vas a brillar y tendrás la energía por las nubes. Eso sí, Caballo de Fuego, cuidado que te puedes quemar. Deberás canalizar bastante bien tus energías en el sentido correcto.

Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Pronóstico energético: apertura del corazón

apertura del corazón Predicciones clave: Deberás ser más expresivo, tendrás una sensibilidad bastante elevada y la creatividad será lo que te lleve al éxito. Confía en tus habilidades este año para que brilles.

Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Pronóstico energético: adaptación inteligente

adaptación inteligente Predicciones clave: Energía mental muy fuerte, pero inestable. Necesitas anclaje: rutinas simples, cuerpo en movimiento y descanso consciente.

Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Pronóstico energético: reestructuración vibracional

reestructuración vibracional Predicciones clave: Finalmente le pondrás un alto a aquellas viejas creencias que te detenían a sacar todo tu potencial. Dejarás, al fin, el control excesivo por las cosas y esa liberación te conducirá a un nuevo camino.

Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Pronóstico energético: alineación ética

alineación ética Predicciones clave: Año para sanar desilusiones y reafirmar límites. Protección espiritual elevada si sigues tu brújula interna.

Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Pronóstico energético: expansión del disfrute consciente

expansión del disfrute consciente Predicciones clave: Placer, gozo y conexión, pero con medida. Si equilibras cuerpo y emoción, el año puede ser profundamente nutritivo.