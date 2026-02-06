Entramos al Año del Caballo de Fuego 2026, uno donde la liberación, la fuerte energía y la aventura estarán a la orden del día. Será un año para que el resto de signos del Horóscopo Chino puedan encontrar nuevos rumbos, salgan un poco del molde y tomen decisiones importantes para los próximos 12 meses. El Año Nuevo Chino iniciará el próximo martes 17 de febrero 2026 y aquí te dejo con las predicciones claves y pronósticos energéticos para tu signo chino de este año.
Año del Caballo de Fuego 2026: predicciones clave y pronóstico energético
Rata: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Pronóstico energético: activación mental
- Predicciones clave: Tu habilidad mental estará a la orden del día. No debes dispersarte. La planificación será clave para ayudarte a conseguir todos sus objetivos y contarás con una energía bastante favorable para iniciar nuevos retos en tu vida.
Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
- Pronóstico energético: tensión y reordenamiento
- Predicciones clave: La libertad del Caballo va a ponerte en aprietos muchas veces, especialmente por lo estructurado que eres. No pongas resistencia, intenta adaptarte, deja atrás esa rigidez y libérate de lo que te sobrecargue.
Tigre: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
- Pronóstico energético: expansión vital
- Predicciones clave: La energía de este Año del Caballo va muy bien contigo. Tu energía se va a expandir y va a traer nuevas oportunidades para ti, en todo aspecto de tu vida. Aprovéchalo y no te sobrecargues.
Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.
- Pronóstico energético: protección del campo emocional
- Predicciones clave: Si cuentas con un entorno donde las energías se vuelven intensas, aléjate de ahí. Eso sí, este año te servirá para poner tus límites bastante claros y rodearte de todo lo que te sume.
Dragón: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
- Pronóstico energético: enfoque del poder personal
- Predicciones clave: El Caballo va a ayudarte, Dragón, a encontrar la dirección adecuada para que puedas sacar tu máximo potencial por los próximos 12 meses. Deberás alinear tus energías y tus acciones te llevarán al éxito.
Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
- Pronóstico energético: claridad intuitiva
- Predicciones clave: Tendrás un sentido de la percepción bastante agudizado. Será un año perfecto para leer las señales que tendrás a tu alrededor y tomar decisiones profundas, sobretodo para liberarte de la mala energía.
Caballo: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.
- Pronóstico energético: sobrecarga y despertar
- Predicciones clave: Este es tu año, vas a brillar y tendrás la energía por las nubes. Eso sí, Caballo de Fuego, cuidado que te puedes quemar. Deberás canalizar bastante bien tus energías en el sentido correcto.
Cabra: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.
- Pronóstico energético: apertura del corazón
- Predicciones clave: Deberás ser más expresivo, tendrás una sensibilidad bastante elevada y la creatividad será lo que te lleve al éxito. Confía en tus habilidades este año para que brilles.
Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
- Pronóstico energético: adaptación inteligente
- Predicciones clave: Energía mental muy fuerte, pero inestable. Necesitas anclaje: rutinas simples, cuerpo en movimiento y descanso consciente.
Gallo: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.
- Pronóstico energético: reestructuración vibracional
- Predicciones clave: Finalmente le pondrás un alto a aquellas viejas creencias que te detenían a sacar todo tu potencial. Dejarás, al fin, el control excesivo por las cosas y esa liberación te conducirá a un nuevo camino.
Perro: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.
- Pronóstico energético: alineación ética
- Predicciones clave: Año para sanar desilusiones y reafirmar límites. Protección espiritual elevada si sigues tu brújula interna.
Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.
- Pronóstico energético: expansión del disfrute consciente
- Predicciones clave: Placer, gozo y conexión, pero con medida. Si equilibras cuerpo y emoción, el año puede ser profundamente nutritivo.