En diversas partes del mundo, en especial en la cultura asiática, millones de personas se preparan para recibir el Año Nuevo Chino 2026, el próximo 17 de febrero. Aunque muchos decoran sus casas con adornos de color rojo, hay quienes buscan saber cómo atraer toda la energía vital al comienzo de este periodo, que estará regido por el Caballo de Fuego. Y no es para menos: ¿quién no quiere tener armonía, salud y prosperidad en su hogar? Si tú también quieres cosas positivas, hay un elemento poderoso que puede ayudarte a limpiar y atraer riqueza: el vinagre. En esta nota te detallamos los tres espacios de tu casa que debes limpiar con él antes de que comience este periodo.

Vale mencionar que de acuerdo con los principios de Feng Shui, al vinagre se le atribuye un simbolismo de purificación y neutralización porque su acidez “disuelve” lo viejo o estancado; por tal motivo, se usa en algunos rituales caseros para limpiar malas energías o alejar la envidia.

“El dinero es una cuestión energética. Muchas veces no fluye porque estamos rodeados de malas vibraciones, pensamientos negativos o emociones que nos mantienen estancados”, señala Sonia Vivas, escritora, mentora y coach para el bienestar, de acuerdo con una publicación del sitio web Río Negro.

LOS 3 ESPACIOS DE TU CASA QUE DEBES LIMPIAR CON VINAGRE ANTES DEL 17 DE FEBRERO

Si deseas activar la prosperidad de tu hogar, activa el ritual del vinagre antes que inicie el Año Nuevo Chino 2026. Solamente debes colocar tres gotas de este líquido en tres puntos clave de tu casa:

Entrada de tu hogar. Para limpiar la energía que ingresa y permitir que la prosperidad cruce el umbral.

Debajo de tu cama. En ese espacio se acumula energía estancada vinculada a los miedos y preocupaciones económicas.

Detrás de la puerta del baño. Al representar el espacio donde se escapa el Chi, es mejor tenerla protegida.

Según especialistas en Feng Shui, estos tres espacios son los epicentros donde se mueven y liberan las energías más densas del hogar. Cuando se haga el ritual debes estar calmado y relajado, pero sobre todo con la intención de cambiar tu vida.

¿QUÉ RECOMIENDAN OTROS ESPECIALISTAS SOBRE EL RITUAL?

Pamela Cervantes, autora de “Universo, toma nota”, también recomienda este ritual, pero cambia un par de lugares que mencionamos anteriormente, pues considera que son los que cargan más energía. Estos son:

La cocina. Se le conoce el corazón del hogar porque presenta el área de salud, riqueza, prosperidad y área financiera. “Mezcla agua con vinagre y limpia la estufa, el fregadero y la parte alta de la refrigeradora. Asimismo, debes repetir verbal o mentalmente: ‘Renueva la energía, la prosperidad, la salud y la abundancia financiera en este hogar’” , dijo.

Se le conoce el corazón del hogar porque presenta el área de salud, riqueza, prosperidad y área financiera. , dijo. El baño. Al ser el mayor punto de fuga energética debe ser limpiado con vinagre: “Es el vampiro energético de la casa porque drena energía. Te recomiendo que nunca dejes la tapa del excusado abierta y a que todas las coladeras con drenaje les pongas vinagre blanco” .

Al ser el mayor punto de fuga energética debe ser limpiado con vinagre: . La puerta principal. Representa la entrada de la prosperidad y el Chi, por tanto, la energía fluirá de manera correcta y armoniosa.