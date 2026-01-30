Todo va quedando listo para recibir la llegada del Año Nuevo Chino 2026, que inicia el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Debido a que este nuevo periodo estará regido por el Caballo de Fuego, cuya energía no se repetirá en 60 años, te damos a conocer siete rituales y tradiciones que te ayudarán a honrar este comienzo marcado por la libertad, la innovación, la revolución, el impulso, el movimiento, la valentía y la fuerza.

Qué hacer en casa para atraer suerte, movimiento y valentía en el Año Nuevo Chino 2026, regido por el Caballo de Fuego (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

7 RITUALES Y TRADICIONES PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO CHINO 2026

Como la energía del Caballo de Fuego nos invita al movimiento, coraje, claridad, autonomía, transformación y acción alineada, Purita Magia by Patty Lung, terapeuta holística y especialista en aromaterapia, cuarzo y reiki, dio 7 rituales y tradiciones para recibir este Año Nuevo Chino.

“Es un año para avanzar con intención, tomar decisiones conscientes y moverse hacia lo que es verdadero”, señaló en un post en su cuenta de Instagram.

Entre los preparativos que deben realizar las personas que creen en el Año Nuevo Chino señaló:

Limpieza profunda. Consiste en ordenar tu espacio físico y energético para dejar atrás lo viejo y abrir lugar a este nuevo periodo. Revisión del hogar y objetos. Si tienes algo que ya no usas, dónalo. Pero si sientes que aún sirve, repáralo. Es momento de despedirse de los objetos que cumplieron su ciclo, sino estancarán tu energía. Purificación del espacio donde vives. Limpia y llena de mucha energía tu hogar con una salvia, palo santo o velas de miel. Asimismo, coloca amuletos y cristales. Sobres rojos Hong Bao. Como ya es tradición en la cultura china, tú también regala sobres con dinero ensobres rojo como símbolo de buena fortuna, protección y prosperidad. Decora la entrada de tu hogar. Coloca símbolos o mensajes que inviten a la alegría y la buena suerte con el fin de que el Caballo de Fuego ingreso con su gran energía. Asimismo, pon una rama de canela atada con una cinta roja en la puerta de entrada para atraer la protección y prosperidad. Frutas cítricas. En un bowl coloca mandarinas, naranjas y limas si lo que deseas es atraer armonía, abundancia, equilibrio y bienestar. Limpieza energética personal. Tú también tienes que purificar tu energía mediante hierbas, sal o rituales. Solamente de esta forma podrás comenzar el Año Nuevo Chino alineado y relajado.

Adicionalmente, recomienda cortarse el pelo para soltar cargas, pensamientos y emociones del año anterior. También, adornar u casa con flores rojas y amarillas, pues representan crecimiento, riqueza, armonía, éxito y vitalidad.

Asimismo, coloca un vaso con agua y sal en tu baño para absorber energías negativas y evitar cargas financieras y deudas.

“No se trata solo de limpiar. Se trata de cerrar, agradecer y abrir espacio. El año nuevo llega mejor cuando el hogar y el corazón ya están listos”, finalizó.