El 17 de febrero marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, una etapa vibrante que promete velocidad, pasión y oportunidades, pero esto solo lo lograrás si estás 100% preparado y realizas las acciones correctas para abrir el camino, ¿a qué me refiero? El símbolo del Año Nuevo Chino 2026 representa movimiento, valentía y transformación y, para esto, hay ciertas cosas a las que le debes decir adiós, recurrir al rojo y dorado, planear rituales y, sobre todo, tener una buena preparación y apertura para lo que vendrá. Así que ponte las pilas, ya que si comienzas estas nueve acciones antes de la fecha de inicio del Año Nuevo Lunar, alistarás el terreno para que la energía del fuego te impulse con claridad, entusiasmo y abundancia durante todo el año.

¿Por qué es importante realizarlas antes del 17 de febrero?

Según el calendario lunar, el 17 de febrero de 2026 marca el inicio oficial del Año Nuevo Chino y con él entra de lleno la energía del Caballo de Fuego, un ciclo totalmente nuevo. Tal como destacan desde Forbes, en muchas tradiciones chinas, las acciones de limpieza, orden y preparación se hacen antes del año nuevo, porque se cree que limpiar o “mover demasiado” la energía el mismo día puede barrer la buena suerte que está entrando.

Al realizarlos, simbólicamente, vas a cerrar el ciclo anterior y no arrastrarás deudas pendientes, desorden y conflictos al nuevo año lunar. Así marcarás un antes y un después.

9 acciones claves que marcarán el inicio de tu Año Nuevo Chino 2026

Carla Bilbao, astróloga y tarotista, explica en su cuenta de Instagram @alma_en_expansion que para los Caballos, esta nueva etapa “es un cierre de ciclo, cambios inesperados y desafíos que tendrán que saltar como el galope acostumbrado pero esta vez intensificado por el elemento fuego. En la tradición oriental, el Caballo representa el impulso vital, el deseo de avanzar y la necesidad de movimiento constante”.

De esta manera, desde el 17 de febrero “dejamos atrás la introspección para entrar en la vibración del Caballo, un signo que representa la victoria, la libertad y la nobleza. En el Feng Shui, el Caballo de Fuego es una energía de “Yang” puro: acción, visibilidad y movimiento acelerado. ¿Por qué renovar ahora? El Caballo no se detiene ante el desorden. Si tu entorno está pesado, no podrás seguirle el paso a las oportunidades que este año traerá. Limpiar tu espacio es como despejar la pista de carreras: lo hacemos para que nada frene nuestro avance hacia el éxito y la abundancia”.

Aquí sus recomendaciones de qué acciones realizar antes del inicio del Año Nuevo Chino 2026 para permitir que “el fuego del entusiasmo purifique tu camino”:

1. Limpieza profunda

Barrer de adentro hacia afuera simboliza expulsar la mala suerte y los estancamientos del año que se va. Se debe hacer antes del día 17 de febrero ya que ese día no se limpia para no “barrer” la nueva fortuna.

2. Reparar (descartar):

Arregla lo que gotea o está roto. Los objetos dañados bloquean el Chi (energía). Si no tiene arreglo, deséchalo para permitir que lo nuevo encuentre un espacio físico donde aterrizar.

3. Saldar deudas (Compensa):

Entrar al año nuevo con deudas pendientes se considera un lastre energético. Intenta cerrar círculos financieros para que la energía de la abundancia fluya sin interrupciones.

4. Despensa llena (Abastece):

Asegúrate de tener el contenedor de arroz lleno y la cocina limpia. En el Feng Shui, una cocina provista simboliza la seguridad alimentaria y la prosperidad para toda la familia durante el ciclo que inicia.

5. Decoración (Rojo y dorado):

Coloca elementos de estos colores en la entrada. El rojo ahuyenta las energías densas (el mito de Nian) y el dorado atrae la vibración del éxito y la riqueza solar.

6. Preparación (Corte de cabello y ropa nueva):

Renovar tu imagen personal corta con el pasado. Estrenar una prenda el día 17 indica que estás listo para recibir nuevas oportunidades con una vibración fresca.

7. Ambientación (Flores frescas y cítricos):

Colocar naranjas o mandarinas en la mesa (simboliza el oro) y flores frescas. La vida vegetal activa el elemento madera, necesario para el crecimiento y la expansión de tus proyectos.

8. Ritual (Liberación):

Limpia tus relaciones. No entres al año nuevo con rencores. Escribir y quemar lo que te dolió el año anterior libera espacio en tu corazón para las nuevas conexiones del ciclo del Caballo.

9. Apertura (Ventanas y puertas):

Justo antes de la medianoche del inicio del año, abre todas las ventanas y puertas de tu casa durante unos minutos. Esta acción permite que el Qi (energía) viejo y estancado del año anterior salga definitivamente y que el espíritu impetuoso y libre del Caballo entre con fuerza. Es un “recambio de aire” simbólico para que la suerte no encuentre obstáculos al entrar.

¿Cuándo es el Año Nuevo Lunar?

Llamado también Año Nuevo Chino, varía cada año. En 2026, se celebra el 17 de febrero y, en muchas culturas, cada año también se asocia con un animal del zodíaco. A menudo, los animales son los mismos en diferentes países asiáticos, como China, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur y Camboya, según explican desde la web del Royal Museums Greenwich. Para este año se vincula directamente con el Año del Caballo de Fuego.

Los signos del horóscopo chino

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

