El Año de la Serpiente de Madera se despide para darle paso al Caballo de Fuego este 17 de febrero, cuando inicia el Año Nuevo Chino 2026. Durante los meses anteriores muchos entendieron que para crecer, a veces hay que soltar lo que ya no nos queda y se trató de un tiempo de mirar hacia adentro, de sanar en silencio y de movernos con prudencia pero con paso firme; sin embargo, ahora la energía cambia y nos vamos a enfrentar a un periodo asociado con movimiento, valentía y cambios rápidos. Para que este ciclo juegue a tu favor es necesario decirle adiós al anterior y darle la bienvenida al nuevo con ciertos rituales que te ayudarán a aprovechar la poderosa energía que viene.

Qué implica el cambio de la Serpiente de Madera al Caballo de Fuego

Hasta el 16 de febrero de 2026 sigue vigente la energía del Año de la Serpiente, que se asocia con introspección, estrategia y procesos de transformación interna. La Serpiente simboliza cierres, depuración y la capacidad de soltar lo que ya no sirve antes de dar un salto decisivo.

El 17 de febrero comienza el Año del Caballo de Fuego, que se considera un período de gran energía, libertad, rapidez y ambición, con un fuerte impulso hacia el movimiento y la acción. El elemento Fuego añade intensidad, urgencia y pasión, por lo que se espera un ritmo de vida más acelerado, enfocado en la independencia y los cambios valientes.

El año de la Serpiente se despide con emociones intensas y grandes aprendizajes, mientras el Caballo 2026 trae fuego, coraje y cambios rápidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Despide el Año de la Serpiente de Madera

Despedir el Año de la Serpiente de Madera para recibir al Caballo de Fuego implica transicionar de la introspección y estrategia a la acción apasionada. Para esto se recomienda realizar un balance final, limpiar profundamente el hogar, soltar hábitos viejos y prepararse para el movimiento, la aventura y cambios rápidos de este 2026.

1. Limpieza del hogar: hazlo entre el 12 y 16 de febrero

Los días 15 y 16 son ideales para rituales de limpieza, descarte y cierre consciente de ciclos, aprovechando que el año de la Serpiente aún está activo.

Luego de limpiar tu casa como de costumbre, en un bowl con agua coloca sal marina, disuelve con tu mano derecha mientras mantienes la izquierda abierta con la palma hacia arriba, repitiendo la siguiente frase en tu mente o en voz alta: “todo lo pasado fue depurado, todo lo que ya no pertenece ha quedado disuelto y liberado, a mi mundo solo llega luz y protección divina”.

Ahora humedece un paño limpio y pásalo por toda la puerta de entrada y los marcos de las ventanas repitiendo: “A mi mundo solo entra luz, bendición y protección divina”.

2. Dúchate el día 16 de febrero

Antes de ducharte, prepara un bowl con agua, sal marina y unas hojas de romero. Remueve repitiendo la frase: “todo lo pasado fue depurado, todo lo que ya no pertenece ha quedado disuelto y liberado, a mi mundo solo llega luz y protección divina”. Ahora déjalo reposar entre 10 y 20 minutos y reserva.

Luego de ducharte, toma el bowl y viértelo sobre ti desde tu cabeza. Déjate el agua al menos 5 minutos y enjuaga.

Ese día lava tu cabello usando menos shampoo, ya que al día siguiente lo volverás a lavar.

Mantén tus pensamientos en la gratitud y conecta con la sensación de ligereza en tu cuerpo y tu mente por las cargas soltadas y los procesos cerrados.

3. Ritual de despedida del Año de la Serpiente

La noche del 16 al 17 de febrero es un momento propicio para un ritual de transición, agradeciendo lo vivido y declarando qué quieres dejar atrás.

Pasos sugeridos desde casa:

Enciende una vela blanca en un lugar seguro y silencioso; la vela blanca se usa como símbolo de purificación y claridad antes de iniciar una nueva etapa.

Toma papel y lápiz y escribe todo lo que la Serpiente te ayudó a ver: situaciones que ya no quieres repetir, miedos, apegos, hábitos que deseas soltar.

Agradece en voz baja por las lecciones del año que termina, ya que la Serpiente se asocia con aprendizaje profundo y transformación interna.

Dobla el papel y colócalo debajo o al lado de la vela hasta que se consuma; luego puedes romperlo y desecharlo en la basura, simbolizando el cierre definitivo.

Los rituales se volverán tus grandes aliados para darle la bienvenida al Año del Caballo de Fuego. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

¿Qué tomar para despedir a la Serpiente de Madera?

Para soltar lo que ya no nos pertenece y recibir lo nuevo con claridad, el Té Pu-erh es nuestro mejor aliado. Este té no solo es una joya ancestral, sino una medicina para el alma:

En la mente: su energía terrenal ayuda a asentar los pensamientos y disipar la bruma mental.

En el cuerpo: actúa como un depurador profundo, ayudando a eliminar toxinas y a digerir no solo los alimentos, sino también las emociones del año que se va.

Ritual de bienvenida al Caballo de Fuego - 17 de febrero

El 17 de febrero es el día central para activar la energía del Caballo de Fuego desde casa, destacando rituales con fuego (velas), color rojo y enfoque en la acción.

Puedes realizar este ritual sencillo:

Coloca una vela roja en la zona sur de tu sala o espacio principal, ya que se asocia con el fuego, la visibilidad y la vitalidad.​

Enciéndela por la mañana o al atardecer y dedica unos minutos a visualizar el tipo de año que quieres vivir: más movimiento, valentía para tomar decisiones y claridad en tus metas.

Escribe en un papel tus tres principales propósitos para 2026 (por ejemplo, mejorar tu salud, iniciar un proyecto propio, viajar más) y colócalo cerca de la vela mientras está encendida.

Repite una frase de intención alineada con el Caballo de Fuego, como “avanzo con decisión, pero con equilibrio y cuidado de mi energía”, para no caer en el exceso o el agotamiento.

