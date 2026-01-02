Aunque el próximo 17 de febrero comienza oficialmente el Año Nuevo Chino, que para este período estará regido por el Caballo de Fuego, todas las personas que creen en el zodiaco chino y también en el occidental se preguntan cuánta influencia y qué significado tiene para sus signos la presencia de este animal. Si también quieres saberlo, continúa leyendo esta nota. Vale precisar que este periodo durará hasta el 5 de febrero de 2027.

El Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de fuego. Se trata del séptimo animal del zodiaco chino (Foto: Freepik)

LO QUE SIGNIFICA EL CABALLO DE FUEGO PARA CADA SIGNO DEL ZODIACO CHINO

Primero señalemos que el Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino. Representa libertad, fuerza, independencia y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones. La energía del elemento Fuego en este signo para 2026 representa: pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo occidental y el chino deben esperar el inicio de etapas importantes y realización de actividades que habían postergado como proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, etc.

En el zodiaco occidental

Todos los signos del zodiaco occidental: el Caballo de Fuego presenta desafíos y oportunidades que llegarán con altibajos, lo que significa un periodo desafiante para cada signo. La inteligencia juega un rol importante.

el Caballo de Fuego presenta desafíos y oportunidades que llegarán con altibajos, lo que significa un periodo desafiante para cada signo. La inteligencia juega un rol importante. Los signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario): a los tres signos, este periodo chino les sonríe, ya que tendrán muchas cosas a su favor, pero cuidado, deben actuar con mucha cautela. Respecto a lo que busquen mejorar su economía y en el amor, deben tomar decisiones radicales, publica el sitio web Ecuavisa.

En el zodiaco chino

El tigre, el cerdo, el perro, el gallo y la cabra: tendrán mucha fortuna en el Año del Caballo de Fuego, ya que les irá bien en diversos aspectos de su vida como laboral, económico y sentimental.

tendrán mucha fortuna en el Año del Caballo de Fuego, ya que les irá bien en diversos aspectos de su vida como laboral, económico y sentimental. El caballo, la rata, el buey y el conejo: Estos signos no tendrán suerte en el Año del Caballo de Fuego, por lo que se avecinan tiempos difíciles.

Estos signos no tendrán suerte en el Año del Caballo de Fuego, por lo que se avecinan tiempos difíciles. El dragón, la serpiente y el mono: estos signos tendrán una suerte promedio en este periodo, así que no deben desanimarse si comienzan mal el año o tiene un tropiezo a lo largo de este periodo.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera del hemisferio Norte (Foto: Pixabay)