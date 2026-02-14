El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, está pronto a comenzar, por lo que millones de personas en diferentes partes del mundo, especialmente en China y en países del este y sudeste asiático, se alistan para recibirlo a lo grande, ya sea adornando sus hogares o poniendo en práctica varios rituales. Aunque muchos están a la expectativa, ¿sabes cuándo exactamente inicia? En los siguientes párrafos, te lo contamos. Vale precisar que este periodo estará regido por el Caballo de Fuego.

Estatuas de caballos que simbolizan la llegada del Año del Caballo, se exhiben en un centro comercial antes del Año Nuevo Lunar chino en Kuala Lumpur el 20 de enero de 2014 (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

¿CUÁNDO INICIA EL AÑO NUEVO CHINO 2026?

De acuerdo con la cultura china, el Año Nuevo Chino ocurre en la segunda luna nueva, luego del solsticio de invierno; por tanto, el Año Nuevo Lunar este 2026 comienza el 17 de febrero, fecha que coincide con el eclipse solar anular, también conocido como Anillo de fuego, el cual será visible en la Antártida y, como eclipse parcial, en el sur de Sudamérica y África.

“Es un comienzo perfecto para el Año del Caballo de Fuego: un signo ‘de fuego’ que inicia bajo un anillo ardiente en el cielo, creado cuando la Luna Nueva se alinea con el Sol”, se lee en Star Walk, sitio especializado en fenómenos astronómicos.

Vale mencionar que este 2026, esa Luna Nueva ocurrirá el 17 de febrero a las 12:01 GMT. Teniendo en cuenta que la fecha cambia cada año, te comentamos que este periodo durará hasta el 5 de febrero de 2027.

Las celebraciones del Año Nuevo Chino finalizan con el Festival de los Faroles, que para este 2026 será el 3 de marzo, coincidiendo con la primera Luna Llena del año lunar.

Esta fotografía, tomada el 28 de enero de 2014, muestra a un trabajador dando los últimos toques a un caballo de dibujos animados en una feria de un templo en Pekín para el Año Nuevo Lunar, que marca el Año del Caballo (Foto: AFP) / STR

¿POR QUÉ EL PRIMER DÍA DEL AÑO NUEVO CHINO ES EL MÁS IMPORTANTE?

El primer día del Año Nuevo lunar es el inicio oficial del nuevo año, según el calendario tradicional chino, por lo que concentra los rituales más importantes de la Fiesta de Primavera. Es importante porque marca el arranque formal del Año del Caballo de Fuego, que renovará la energía del 2026; por tanto, simboliza renacimiento, prosperidad y nuevos comienzos, de acuerdo con la astrología china. Se dice que este animal influirá en la personalidad y el destino del año.

Si bien esta festividad representa el fin del invierno y la llegada de la primavera, se caracteriza por la renovación y la esperanza, sobre todo porque muchas familias se reúnen para compartir y fortalecer lazos, además de poner en práctica sus costumbres como la entrega sobres rojos (hóng bāo), encender luces, ahuyentar espíritus malignos y evitar la entrada a las casas de la bestia Nian.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CABALLO DE FUEGO?

El Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino. Representa libertad, fuerza, independencia, pasión y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones.La energía del elemento Fuego en este signo para 2026 representa: pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo chino deben esperar el inicio de etapas importantes y realización de actividades que habían postergado como proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, etc.

El primer día del Año Nuevo Lunar 2026 y por qué define el resto del año (Foto: Pixabay)

¿CÓMO SE DEFINE LA FECHA DE INICIO DEL AÑO NUEVO CHINO?

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el Equinoccio de Primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del hemisferio Norte.

Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero. Con frecuencia ambos días no coinciden con la luna nueva. Por ello el Año Nuevo Chino puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero. Una vez determinado el día que sea, luego se cuentan 15 días hasta que se celebra el Festival de los faroles.

Para la tradición china, el animal que gobierna tu año de nacimiento tendrá una gran influencia en tu vida, ya que te protegerá y determinará su futuro a lo largo de toda tu existencia.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente va a los templos para cumplir con la tradición hóng bāo en mandarín, que consiste en llevar un sobre rojo con dinero para entregarlo a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.