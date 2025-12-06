Aunque muchas personas están a la expectativa de lo que traerá el año que viene, millones comenzaron la cuenta regresiva para el inicio del Año Nuevo Chino 2026, que se regirá por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación. Pero ¿sabes exactamente cuándo comienza y qué significa? A continuación, te lo explicamos.

Antes te comentamos que en muchas culturas asiáticas, el cambio de animal del horóscopo chino no es solo una celebración cultural o astrológica, también simboliza un reinicio energético que puede influir en proyectos personales, relaciones y decisiones importantes.

¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO NUEVO CHINO 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, antes del Año Nuevo Lunar siguiente. Se espera que sea un período lleno de energía y transformación, ya que el Caballo de Fuego es un signo dinámico.

Estatuas de caballos que simbolizan la llegada del Año del Caballo, se exhiben en un centro comercial antes del Año Nuevo Lunar chino en Kuala Lumpur el 20 de enero de 2014 (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA EL CABALLO DE FUEGO?

El Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino. Representa libertad, fuerza, independencia, pasión y renovación, pero también impulsividad y acción dinámica, lo que significa que tendrá un año cargado de movimiento, cambios e importante toma de decisiones.

La energía del elemento Fuego en este signo para 2026 representa: pasión, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Por lo tanto, quienes creen en el horóscopo chino deben esperar el inicio de etapas importantes y realización de actividades que habían postergado como proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, etc.

Gracias al Caballo de Fuego, muchos podrán tener claro sus metas y prioridades, y se darán cuenta dónde cerrar capítulos. Asimismo, los viajes y expansión serán más frecuentes, publica Excelsior.

Esta fotografía, tomada el 28 de enero de 2014, muestra a un trabajador dando los últimos toques a un caballo de dibujos animados en una feria de un templo en Pekín para el Año Nuevo Lunar, que marca el Año del Caballo (Foto: AFP) / STR

¿CÓMO SE DEFINE LA FECHA DE INICIO DEL AÑO NUEVO CHINO?

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el Equinoccio de Primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del hemisferio Norte.

Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero. Con frecuencia ambos días no coinciden con la luna nueva. Por ello el Año Nuevo Chino puede ser entre el 21 de enero o el 21 de febrero. Una vez determinado el día que sea, luego se cuentan 15 días hasta que se celebra el Festival de los faroles.

Para la tradición china, el animal que gobierna tu año de nacimiento tendrá una gran influencia en tu vida, ya que te protegerá y determinará su futuro a lo largo de toda tu existencia.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente va a los templos para cumplir con la tradición hóng bāo en mandarín, que consiste en llevar un sobre rojo con dinero para entregarlo a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.

Una niña observa desde un puesto que está montando para una feria del Año Nuevo Chino en el Parque Victoria de Hong Kong, el 7 de febrero de 2002 (Foto: Peter Parks / AFP) / PETER PARKS

HORÓSCOPO CHINO SEGÚN TU AÑO DE NACIMIENTO

Horóscopo chino RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Horóscopo chino BUFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Horóscopo chino TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Horóscopo chino CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Horóscopo chino DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Horóscopo chino SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Horóscopo chino CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Horóscopo chino CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Horóscopo chino MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Horóscopo chino GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Horóscopo chino PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Horóscopo chino CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

TRADICIONES DURANTE EL AÑO NUEVO CHINO

Además de la entrega de los sobres rojos, el Año Nuevo Chino tiene otras tradiciones como los Chun Lian, que son las coplas de la “Fiesta de la primavera” en los que se escriben frases relacionadas con la abundancia, la felicidad y prosperidad.

Los “Guardianes de las puertas” son la representación de figuras en actitud defensiva, colocadas en las puertas de las casas para defender a los moradores de la posible entrada de Nian, bestia que habita bajo el mar o las montañas y que sale de su escondite para atacar a la gente, en especial a los niños.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí