A diferencia del resto del mundo que recibe el nuevo año el 1 de enero, en la tradición china – celebrada también en otros países ubicados en el este y el sudeste de Asia –, la llegada del Año Nuevo Chino se celebra otra fecha. En esta nota, te damos a conocer cuándo es la Nochevieja y las principales tradiciones para ese día.

¿CUÁNDO ES LA NOCHEVIEJA EN EL CALENDARIO CHINO?

Tomando en cuenta que este año el Año Nuevo Chino comienza el 17 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo de 2027, la Nochevieja en 2026 será el 16 de febrero, que cae un lunes, de acuerdo con el calendario chino.

Vale mencionar que la víspera del Año Nuevo Chino se llama “Chuxi”.

Según la leyenda del Año Nuevo Chino, en la antigua China existía una bestia llamada Nian, que estaba encadenada a un pilar de piedra en el cielo, pero un día escapó y se dirigió a la Tierra, donde cada Nochevieja irrumpe en el pueblo y se come a la gente. Por fortuna, las personas descubrieron que Nian le tenía miedo al color rojo, al fuego y a los ruidos fuertes, por lo que recurrieron a ellos para ahuyentarlo; una tradición que permanece hasta la actualidad.

Esta fotografía, tomada el 28 de enero de 2014, muestra a un trabajador dando los últimos toques a un caballo de dibujos animados en una feria de un templo en Pekín para el Año Nuevo Lunar, que marca el Año del Caballo (Foto: AFP) / STR

LAS PRINCIPALES TRADICIONES EN LA NOCHEVIEJA DEL CALENDARIO CHINO

Para conmemorar el Año Nuevo Chino, en la Nochevieja se realizan diversos preparativos. Entre ellos tenemos:

Hacer platos típicos como los ravioles chinos o empanadillas para la cena familiar. La comida suele incluir pescado, pollo, cerdo, albóndigas, etc. Este momento es aprovechado por algunos para colocar una moneda en una bola de masa al azar, se cree que quien encuentre monedas al momento de comer este alimento tendrá buena suerte durante todo el año.

También colocan coplas del Festival de Primavera en sus puertas esperando bendiciones y que todo lo bueno llegue para el siguiente Año Nuevo Chino.

Otras decoraciones rojas tradicionales que suelen colocarse en los hogares son faroles rojos en las ventanas.

Quedarse despierto la Nochevieja para recibir a las 00:00 horas el Año Nuevo Chino.

Se encienden fuegos artificiales. Aunque antes la cantidad era mayor, actualmente ha disminuido por el cuidado del medio ambiente. En su reemplazo, muchos intercambian mensajes y envían sobre rojos electrónicos por WeChat.

Tras recibir el año, se van a dormir para esperar las celebraciones del día principal que da inicio al Año Nuevo Chino, donde veremos decoraciones rojas en casa y calles, así como el intercambio de sobres rojos (hongbao) con dinero. A ello, se suman la danza del Dragón.

El Año Nuevo Chino se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno y el Equinoccio de Primavera del hemisferio Norte (Foto: Pixabay)