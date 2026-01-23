Comenzó la cuenta regresiva para el Año Nuevo Chino 2026, que iniciará el próximo 17 de febrero, por lo que muchos están a la expectativa de lo que traerá este nuevo periodo que llega cargado de innovación, revolución e impulso. En la astrología oriental, se cree que cada año no solo marca un cambio de ciclo, sino que también influye en las oportunidades, desafíos y estados de ánimo colectivos, por lo que abundan las consultas, predicciones y rituales de buena suerte. Teniendo en cuenta que el Caballo de Fuego regirá este año, varios se preguntan cuándo fue la última vez que este animal y su elemento marcaron el calendario lunar. La respuesta en los siguientes párrafos.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

LA ÚLTIMA VEZ QUE EL CABALLO DE FUEGO MARCÓ EL CALENDARIO LUNAR

Primero, debemos precisar cómo se construye el horóscopo chino. Este funciona en un ciclo de 12 años, por lo que cada año está representado por un animal diferente. En 2026, le toca al Caballo, el séptimo signo. Ahora bien, para que un signo se combine con un elemento – de los cinco que hay – deben pasar 60 años; a esto se llama Ciclo sexagenario.

De lo anterior se desprende que el Caballo regresa cada 12 años, pero la combinación Caballo de Fuego solamente aparece cada 60 años. Por lo tanto, el último año del Caballo de Fuego fue 1966, y el siguiente (después de 2026) será 2086.

Para ser más exactos, la última vez que el Caballo de Fuego apareció en el calendario lunar fue en el Año Nuevo Chino que comenzó el 21 de enero de 1966 y terminó el 8 de febrero de 1967, publica Wikipedia.

Se dice que cada vez que un animal regresa en el calendario oriental, este porta una energía elemental diferente, lo que crea características e influencias únicas para ese año en particular.

El Caballo de Fuego es más intenso y apasionado (Foto: Freepik)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad