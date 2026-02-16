El Año Nuevo Chino 2026, también llamado Año Nuevo Lunar, comienza el martes 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario tradicional chino basado en ciclos lunares. Ese día marca el inicio del Año del Caballo de Fuego, un signo asociado con energía, dinamismo, progreso y optimismo, que se repite cada 12 años combinado con uno de los cinco elementos.​

El zodiaco chino está formado por 12 animales que se repiten en ciclos: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Cada año también se vincula a un elemento (metal, agua, madera, fuego o tierra), determinado por el dígito final del año de nacimiento; los años terminados en 6 o 7 se consideran de Fuego, de ahí el Caballo de Fuego de 2026.

¿Qué te depara el indomable Caballo de Fuego? Descubre tu signo en el horóscopo chino según tu año de nacimiento y prepárate para las predicciones de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

Fechas clave del Año Nuevo Chino 2026 en Nueva York

En Nueva York, las celebraciones del Año Nuevo Chino se extienden varias semanas, aproximadamente desde el 17 de febrero hasta inicios de marzo, con actividades en Manhattan, Queens y otros puntos de la ciudad. Una de las primeras grandes citas es la ceremonia de petardos y festival cultural en el Sara D. Roosevelt Park, programada para el martes 17 de febrero de 11:00 a 15:30, según las guías locales de eventos en Chinatown.

El plato fuerte llega con el gran desfile del Año Nuevo Lunar en Chinatown, uno de los eventos más esperados del calendario cultural neoyorquino. El desfile está programado para el domingo 1 de marzo de 2026, comenzando alrededor de las 13:00 y extendiéndose hasta aproximadamente las 15:30, con participación de comparsas, carrozas y espectáculos tradicionales.

El gran desfile en Chinatown y el desfile en Queens

El desfile principal del Año Nuevo Lunar en Manhattan recorre el corazón de Chinatown y concentra a miles de residentes, turistas y familias. La ruta oficial parte de la intersección de Mott Street y Canal Street, continúa hacia Chatham Square, sigue por East Broadway hacia el Manhattan Bridge y finaliza en los alrededores de Forsyth y Grand Street, junto al Sara D. Roosevelt Park.

Además del desfile en Manhattan, el barrio de Flushing, en Queens, organiza su propio desfile de Año Nuevo Chino, muy popular entre la comunidad asiático-americana. De acuerdo con los programas comunitarios, el desfile de Queens suele celebrarse a finales de febrero, con inicio alrededor de las 11:00 y recorrido por calles centrales como Union Street y 37th Avenue , combinando carrozas, bandas escolares y danzas del león.

Actividades recomendadas: petardos, música, museos y gastronomía

La ceremonia de petardos en el Sara D. Roosevelt Park es uno de los eventos más simbólicos para dar la bienvenida al nuevo año, ya que, según la tradición, el ruido ayuda a ahuyentar la mala suerte y atraer prosperidad . Durante este festival se realizan danzas del león, espectáculos de tambores, demostraciones de artes marciales y actividades culturales abiertas al público, con entrada gratuita.

Otra propuesta destacada es el concierto especial de la Filarmónica de Nueva York por el Año Nuevo Lunar, que suele celebrarse en el David Geffen Hall (Wu Tsai Theater) del Lincoln Center, con un programa orientado a celebrar la cultura china a través de la música sinfónica. Para quienes buscan una experiencia más urbana, Hudson Yards y el mirador Edge organizan presentaciones, decoraciones temáticas y promociones entre el 2 y el 22 de febrero , integrando la celebración al skyline de Manhattan.​

El museo Museum of Chinese in America (MOCA), dedicado a la historia y aportes de la comunidad china en Estados Unidos, ofrece exposiciones sobre migración, cultura y vida cotidiana que ayudan a contextualizar lo que se ve en las calles durante el Año Nuevo . A esto se suma la oferta gastronómica: restaurantes y puestos en Chinatown y Flushing sirven platos típicos como arroz frito, rollitos primavera o pollo agridulce, junto con especialidades asociadas a la abundancia y la buena suerte, en un ambiente decorado con faroles rojos.