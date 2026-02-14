La llegada del Año Nuevo Chino este martes 17 de febrero marca un momento de renovación energética y espiritual en tu vida. Para atraer la abundancia, existen tradiciones milenarias que abren las puertas del éxito en nuestros hogares. Esta Nochevieja no es una celebración cualquiera; es una oportunidad perfecta para sintonizar con la buena fortuna mediante gestos simbólicos llenos de intención. Si estás buscando la riqueza y la armonía en los próximos meses, te invito a que sepas las dos acciones fundamentales que transformarán tu energía.

Si consideras que el año pasado tuviste muchas preocupaciones o que ciertos objetivos no resultaron como lo planificaste en un principio, la perspectiva en tu vida puede variar este 2026 si confías firmemente en la astrología oriental.

Los consejos que te brindaré a continuación son simples de realizar; es más, los expertos en Feng Shui aseguran que sus efectos son poderosos, a tal punto de que no creerás lo que vivirás en corto tiempo. Presta atención a lo que te mencionaré a continuación.

Qué hacer en Nochevieja del 16 de febrero para atraer la abundancia

Para que estas acciones resulten como esperas, tendrás que realizarlas entre las 11:00 p.m. del 26 de febrero y 1:00 a.m. del 27 de febrero, ya que este horario corresponde a la Nochevieja.

Como primer acto, deberás tomar un cuenco y llenarlo hasta tres cuartas partes con agua fría. Cumplido este paso inicial, tomas tres monedas yuan y las colocas en el interior del recipiente. A continuación, trasladas el cuenco hacia un lugar seguro que nadie pueda tocar o romper, y lo mantienes en dicha posición hasta la mañana del tercer día del Año Nuevo Chino.

Esta primera técnica suele ser fácil de realizar y te permite atraer la riqueza a tu hogar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La segunda técnica para fomentar la prosperidad en el hogar tiene un método parecido al anterior. En esta ocasión, deberás utilizar un paño para eliminar cualquier resto de suciedad acumulada sobre la nevera, asegurándote de que la superficie quede totalmente libre de polvo.

El procedimiento continúa depositando tres monedas en un cuenco cerámico, el cual deberá situarse como paso final en la superficie alta del electrodoméstico que limpiaste segundos antes.

Es importante seguir cada paso para que la abundancia puede ingresar a tu hogar y beneficiar a tu familia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Como notarás, son acciones simples que no te quitarán más de 5 minutos de tu tiempo. Si confías plenamente en la tradición oriental, es momento que pongas en práctica estos consejos que pueden mejorar tu estabilidad financiera a corto o mediano plazo.

